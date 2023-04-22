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    日本尋獲失聯直升機 第8師團長坂本雄一罹難

    日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機6日失聯，自衛隊已撈起遺體，其中1人為第8師團長坂本雄一陸將，圖為日本海上自衛隊搜救畫面。（法新社）

    日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機6日失聯，自衛隊已撈起遺體，其中1人為第8師團長坂本雄一陸將，圖為日本海上自衛隊搜救畫面。（法新社）

    2023/04/22 00:10

    〔中央社〕日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機，6日載著高階將領等共10人失聯，自衛隊陸續在海底發現疑似6名成員，其中5人確定已死亡，且其中一人就是第8師團長坂本雄一陸將（相當於陸軍中將）。

    日本朝日新聞報導，一架載有10人的日本陸上自衛隊黑鷹直升機，在冲繩縣宮古島周邊從雷達上消失，日本防衛省（相當於國防部）今天表示，已發現黑鷹直升機的蹤跡，從海底打撈上岸的5人當中，有一人就是事故發生當時搭乘這架直升機的55歲的第8師團長坂本雄一。

    第8師團長是管轄熊本縣、宮崎縣、鹿兒島縣約5000名第8師團的領導人，是有事（有緊急狀況）之際，負責日本西南地區國防的中心指揮官。坂本3月30日到任，4月6日就遭遇事故。有自衛隊幹部表示，坂本人很好，精通部隊的運用及國防力的整備。他的去世對自衛隊整體來說是一大損失。

    這架黑鷹直升機上的10名乘員當中，已尋獲6人，其中有5人被打撈上岸後確認已死亡。自衛隊昨天公布這5人當中的2人是48歲第8師團司令部幕僚長庭田徹（一等陸佐）、同司令部34歲的神尊皓基（3等陸佐）。自衛隊正急著將海底的一人撈起，並持續搜尋另外4人。

    防衛省計畫將這架黑鷹直升機從海底撈起，今天展開由民間業者參與打撈直升機作業的標案，民間業者以10億日圓（約新台幣2億3000萬元）的價格得標。最快本月之內開始做打撈直升機作業。

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