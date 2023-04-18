G7外長會議聯合聲明 挺台加入WHA、WHO

G7外長發表聯合聲明再次強調「台灣海峽和平穩定對國際社會的重要性」，並明文支持台灣以正式成員、觀察員或來賓等身分參加國際組織，包括世界衛生大會（WHA）和世界衛生組織（WHO）技術會議等。（歐新社）

2023/04/18 14:44

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕在日本長野縣輕井澤舉辦的7大工業國（G7）外長會議今天閉幕，G7外長發表聯合聲明再次強調「台灣海峽和平穩定對國際社會的重要性」，並明文支持台灣以正式成員、觀察員或來賓等身分參加國際組織，包括世界衛生大會（WHA）和世界衛生組織（WHO）技術會議等。

另在中國部分，聲明中強調強烈反對透過實力和威壓試圖片面改變現狀，對於東海及南海的現況表示嚴重關切。日本外相林芳正在記者會上表示，G7首次以文件的形式確認，日本極為重視的參與基於法治的自由開放國際秩序，強烈反對在世界任何地方試圖片面改變現狀。為了應對國際社會的緊迫課題，希望各國外長為即將召開的廣島峰會共同努力。

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聯合聲明再次以最強烈的措辭譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為，並要求俄軍立即無條件撤出。G7將繼續向烏克蘭提供援助，同時要求第三國停止向俄羅斯提供武器。

G7外長會議被視為是G7領袖峰會的前奏，諸多國際議題在外長會議中幾乎已先定調。身為今年主席國日本，在議題的設定和討論上發揮了一定程度的主導力量。

今年的焦點主題，除了俄烏戰之外，如何應對中國擴張霸權及對台加大軍事壓力也是重點。尤其在台灣安全的部分，今年的聲明為「我們重申台灣海峽和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的重要因素，敦促兩岸問題和平解決。G7成員在台灣問題上的基本立場（包括所表明的「一個中國政策」）並未改變。」

對台灣參加國際組織，聲明更明文表示「我們支持台灣有意義地參與國際組織，包括世界衛生大會（WHA）和世界衛生組織（WHO）技術會議，「國際社會應從所有夥伴的經驗中受益。」

2021年5月在英國舉行的G7外長會議聯合聲明，首次直接提到台灣，當年4月日本首相菅義偉和美國總統拜登在華府舉行峰會，並於聯合聲明中首次寫進台海和平穩定重要性，之後包括G7外長會議及G7領袖峰會均觸及台灣，並寫進相同的內容，這也是德法等歐盟國家，首次表態在台海議題與美國同步。

不過，法國總統馬克宏上週訪問中國發表涉台言論，表示「不會在台灣問題上追隨美國」，引發軒然大波。對於東道主日本能否在會議中整合各國，在對中政策上達成共識，也成為此次會議的焦點。陪同馬克宏訪中的法國外長柯隆納，在會前接受日本放送協會（NHK）訪問時表示，「針對台灣局勢，法國認為不應片面改變現狀」，強調法國的立場至今仍未改變。

有趣的是，G7外長開會首日，正逢柯隆納生日，林芳正在當晚工作餐會為柯隆納準備了蘋果派慶生，蘋果派是約翰藍儂訪問輕井澤時品嚐甜點，而美國國務卿布林肯也向柯隆納道賀，氣氛和諧。柯隆納也在工作餐會中表示，反對以實力片面改變現狀，希望和平解決兩岸問題，她並說明了馬克宏也向中國國家主席習近平傳達了相同的想法。

今年G7外長聯合聲明，不但在台灣的部分篇幅加大，而且對於台灣參加國際組織，還特別提到「如果國家性質非必要條件，則作為正式成員參加，如果國籍是為必要條件，則以觀察員或來賓參加。」相當內行的細節，應是日本主導的結果。

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