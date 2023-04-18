蘇丹內戰3天已185死逾1800傷 聯合國特使：雙方無談判跡象

聯合國駐蘇丹特使表示，蘇丹政府軍與RSF交戰至今已造成185人死亡、超過1800人受傷，且目前雙方無談判跡象。（路透）

2023/04/18 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹自15日起因奪權而爆發內戰，蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）至今仍持續交戰中，聯合國官員指出，雙方交戰至今已造成至少185人死亡、超過1800人受傷，且目前並無談判跡象。

綜合外媒報導，聯合國駐蘇丹特使柏蒂斯（Volker Perthes）指出，交戰雙方並沒有「希望透過談判實現和平」的跡象，目前局勢仍非常不穩定。兩名埃及安全消息人士稱，埃及和阿拉伯聯合大公國正在為蘇丹制定停火提案，原因在於埃及是蘇丹政府軍最主要的支持者，而RSF領導達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）則與阿聯、俄羅斯等外國勢力建立聯繫，但目前埃及與阿聯的停火提岸尚未取得任何進展。

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埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）17日在埃及國家電視台播出的一次談話中提到，他與蘇丹政府軍及RSF保持聯繫，鼓勵雙方接受停火協議，避免讓蘇丹人民繼續流血。

在蘇丹首都喀土木（Khartoum）有目擊者指出，RSF包圍並攻擊喀土木市中心一間醫院，這間醫院距離政府軍總部很近，當時正在治療數十名政府軍士兵，不料醫院建築卻被砲擊命中。

蘇丹醫師中央委員會警告，連日戰鬥已嚴重毀損了喀土木和其他城市的多家醫院，其中一些醫院完全停止服務。世界衛生組織（WHO）也警告說，喀土木接收受傷平民的9間醫院中，有數間醫院缺乏血液、輸血設備等其他重要醫療物資。

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