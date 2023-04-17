蘇丹政府軍陸空夾擊 首都機場叛軍被圍

蘇丹內戰持續，政府軍與RSF在各大城市交戰，而政府軍在喀土木國際機場中包圍一批RSF部隊。圖為喀土木機場。（路透）

2023/04/17 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹武裝團體「快速支援部隊」（RSF）和政府軍15日為爭奪政權爆發衝突，在蘇丹首都喀土木（Khartoum）及各大城市持續交戰，首都居民表示，政府軍出動戰機空襲RSF基地，15日晚間交火聲不斷、戰機持續飛越市區，發出巨大轟鳴聲。

綜合外媒報導，蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）和RSF領袖達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）雖然達成協議，在15日下午4點至7點這段時間停火，允許人道主義撤離，但夜幕降臨後，雙方仍不斷交火。

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喀土木居民表示，在尼羅河對岸的卡福里區（Kafouri）不斷傳來砲聲與戰機飛越天際的轟鳴聲，蘇丹政府軍正出動軍機，空襲與喀土木一河之隔的恩圖曼市（Omdurman），瞄準當地的RSF基地，迫使RSF士兵撤離。

目擊者指出，蘇丹政府軍從RSF手中奪回總統府在內大部分地區的控制權，在喀土木國際機場中仍有一批RSF部隊，被政府軍包圍中，但政府軍為了避免重大損失，並沒有攻擊這批RSF部隊。

蘇丹醫生中央委員會報告指出，自戰鬥爆發以來，至少有56名平民喪生，包括戰鬥人員在內，受傷人數已超過1000人。委員會表示，另外還有數十名軍人遇難，但由於缺乏來自醫院的第一手資料，因此沒有給出具體數據。

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