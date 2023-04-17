以在台15萬菲籍移工安危威脅 菲國參議員怒嗆：中國大使趕快滾

菲參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）昨嗆中國駐菲律賓大使黃溪連根本不懂尊重更不配當外交官，應該趕快滾回去。（取自Risa Hontiveros臉書）

2023/04/17 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐菲律賓大使黃溪連14日以在台灣工作的15萬名菲律賓移工安危，要挾菲律賓對台議題表態，菲方未表態，菲參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）昨開嗆，黃溪連毫無尊重可言，根本不該成為外交官，請他趕快打包滾回去。

根據菲媒《詢問者報》 報導，漢迪夫洛斯昨發表聲明說，「黃溪連的言論真的很可恥，竟敢威脅我們，我們菲律賓移工一樣繼續在台工作，菲律賓人會按照我們自己想要方式謀生，『我們絕對不會讓北京來決定菲律賓人未來』，我們命運絕對不是掌握在中國手裡。」

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漢迪夫洛斯還向菲律賓總統府喊話，她說，府方應該告訴北京盡快召回他們在馬尼拉的大使，因為這人如果不懂得以尊重、尊嚴方式來互動，這人根本不配成為外交官。

里薩還強調，菲律賓「永遠不會干涉」台灣獨立議題，因為只有台灣人才去處理，菲律賓人尊重台灣人的自決權，所謂自決權應該受到全球維護，包含中國專制政權也應該尊重。

黃溪連14日在馬尼拉出席由菲、中民間交流組織「菲律賓中國瞭解協會（APCU）」舉行論壇，他說，菲方有人聲稱，讓美軍擴大在菲的4座軍事基地，是為了保護15萬名在台工作的菲移工安全，「如果菲方真正擔心在台15萬勞工的安危，就更應該旗幟鮮明地反對『台獨』，而非向美開放緊鄰台海的軍事基地，這樣只會火上澆油、推波助瀾。」

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