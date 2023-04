有紀錄以來最慘烈！ 德州農場爆炸起火燒死1.8萬頭乳牛

2023/04/13 22:48

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州一家乳牛場週一(10日)發生爆炸事件,駭人黑煙竄上天際,火勢迅速沿著圍欄蔓延,更糟的是,當時有成千上萬頭乳牛擠在一起等著擠奶,最終約有1.8萬頭乳牛逃命不及被活活燒死,另有1名飼養員重傷。

綜合媒體報導,位於美國德州迪米特市(Dimmit)的南福克(Southfork)乳牛場發生爆炸而引發嚴重火災,造成1.8萬頭乳牛被燒死,佔了該農場乳牛總數的90%,總損失高達數千萬美元。

迪米特市長馬龍(Roger Malone)12日接受採訪指出,「這令人不敢相信,這地區從來沒有發生過這種悲劇。」當地消防員現階段仍在調查確切爆炸成因,初步推斷是乳牛場設備故障所致,而南福克乳牛場目前拒絕評論。

報導提到,該起爆炸是自2013年相關當局開始記錄穀倉和農場火災以來,最慘烈的牛隻死亡意外,上個紀錄是2020年紐約州北部1家乳牛場,據統計有400頭乳牛死亡。

????#UPDATE: Mass Casaulty Incident has declared after explosion at dairy farm in Dimmitt, Texas. So far one person is in critical condition at this time with information being very limited this was moments after the explosion that took place#SouthForkDairy#CastroCounty… pic.twitter.com/R5GjvUMHN5