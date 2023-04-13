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    有紀錄以來最慘烈！ 德州農場爆炸起火燒死1.8萬頭乳牛

    美國德州1間乳牛場10日發生爆炸起火，最終約有1.8萬頭乳牛被活活燒死。（取自推特、路透；本報合成）

    美國德州1間乳牛場10日發生爆炸起火，最終約有1.8萬頭乳牛被活活燒死。（取自推特、路透；本報合成）

    2023/04/13 22:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一家乳牛場週一（10日）發生爆炸事件，駭人黑煙竄上天際，火勢迅速沿著圍欄蔓延，更糟的是，當時有成千上萬頭乳牛擠在一起等著擠奶，最終約有1.8萬頭乳牛逃命不及被活活燒死，另有1名飼養員重傷。

    綜合媒體報導，位於美國德州迪米特市（Dimmit）的南福克（Southfork）乳牛場發生爆炸而引發嚴重火災，造成1.8萬頭乳牛被燒死，佔了該農場乳牛總數的90%，總損失高達數千萬美元。

    迪米特市長馬龍（Roger Malone）12日接受採訪指出，「這令人不敢相信，這地區從來沒有發生過這種悲劇。」當地消防員現階段仍在調查確切爆炸成因，初步推斷是乳牛場設備故障所致，而南福克乳牛場目前拒絕評論。

    報導提到，該起爆炸是自2013年相關當局開始記錄穀倉和農場火災以來，最慘烈的牛隻死亡意外，上個紀錄是2020年紐約州北部1家乳牛場，據統計有400頭乳牛死亡。

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