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    印度知名舞蹈學院 驚傳多名教師長期性騷擾學生

    印度舞蹈學院驚傳教師長期性騷擾學生，警方已展開調查並逮捕涉案教師。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    印度舞蹈學院驚傳教師長期性騷擾學生，警方已展開調查並逮捕涉案教師。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    2023/04/12 17:17

    〔即時新聞／綜合報導〕印度知名藝術文化機構「卡拉謝特拉」（Kalakshetra）近日爆出性騷擾醜聞，1位不具名的學生指控該機構旗下的藝術學院舞蹈教師哈里帕德曼（Hari Padman）和3位代課教師在校園內性騷擾學生，哈里帕德曼在校方召開的會議上否認指控，不過警方仍依學生提供的相關證據將其以性騷擾的罪名逮捕。

    根據《BBC》 報導，卡拉謝特拉旗下的朗姆米尼黛比藝術學院（Rukmini Devi College of Fine Arts）1位不具名的學生上週指控學院的舞蹈教師哈里帕德曼和3位代課老師長期性騷擾多位女學生，且和學生有不正當關係。

    校方接獲控訴後召開校內會議，哈里帕德曼在會議上否認一切性騷擾的指控，堅稱他從未做過逾矩行為，並聲稱是某些老師出於嫉妒和職業競爭，進而慫恿曾被他責備的學生提出對他不實的性騷擾指控。

    事發後，《BBC》採訪該校學生，學生表示除了哈里帕德曼，其他老師也有不當接觸學生和傳送下流訊息給學生行為，因此這次案件爆發前多位學生曾因長期遭受性騷擾的問題向學校提出抗議，要求政府和機構正視校園性騷擾，但都被校方和政府忽略。

    哈里帕德曼性騷擾事件曝光後在印度社會引發大量關注，校方這才被迫宣布成立調查小組，當地的泰米爾納德幫婦女委員會（The Tamil Nadu State Commission for Women）也表示將協助介入調查，要求政府對卡拉謝特拉的管理階層長期漠視性騷擾一事採取法律行動。

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