印度男虐待老鼠致死 警方控告書長達30頁

印度一名男子將一隻老鼠活活溺死，警方為此製作了一份長達30頁的控告書，許多網友大讚警察辦案認真。此為印度孩童補獲老鼠示意圖。（歐新社）

2023/04/11 21:12

〔中央社〕印度一名男子將一隻老鼠活活溺死，警方為此製作了一份長達30頁的控告書，許多網友大讚警察辦案認真。

「今日印度」（India Today）新聞網今天報導，北方省（Uttar Pradesh）八達恩縣（Badaun）一名男子，日前把一隻老鼠的尾巴綁在磚塊上丟進水裏，結果這一幕被一名愛護動物人士拍下。

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這名愛護動物人士試圖救起老鼠，但沒有成功。他稍後向警方控告嫌犯虐待動物。

報導說，當地警方提出了長達30頁的控告書，內容包括老鼠的驗屍報告、嫌犯「行凶」影片、專家觀點等。

根據印度禽畜研究所（IVRI）的驗屍報告，老鼠肺部有腫脹現象，死於溺水。此外，驗屍人員也發現老鼠的肝部有病變。

調查人員依據「防止虐待動物法」以及「刑法」中傷害動物相關條文，控告了嫌犯，但他稍後獲准交保。

報導引述當地林務局官員說，林務法並未將殺死老鼠視為犯罪，但因有人以「防止虐待動物法」提告，因此警方必須採取行動。

若嫌犯罪名成立，他將面臨最高2000盧比（約新台幣743元）罰金以及3年的有期徒刑。

嫌犯的父親在接受印度媒體訪問時說，老鼠是有害動物，若殺死老鼠是罪行，那麼殺害無害動物如雞、羊、魚也應是罪行，賣滅鼠藥者也該被判刑。

愛護動物人士則反駁，嫌犯是因殺死老鼠的方式被控告，而非因單純殺害老鼠。

印度網友對此也有不同的看法，但都對警方「認真」的辦事態度表示讚賞。

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