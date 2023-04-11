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    英媒披露中國魔掌外伸 施壓海外維族互相監控

    中國政府的監督觸角伸往邊界以外的地區，學者稱之為「跨國鎮壓」。圖為2020年維吾爾族在土耳其上街參與針對中國的抗議活動。（路透）

    中國政府的監督觸角伸往邊界以外的地區，學者稱之為「跨國鎮壓」。圖為2020年維吾爾族在土耳其上街參與針對中國的抗議活動。（路透）

    2023/04/11 18:51

    〔中央社〕來自新疆的烏茲特克在伊斯坦堡開一家理容院。由於擔心在中國家人的生命安危，他從不參加政治抗議，也不談論新疆人權迫害議題，從未料到自己竟會成為中國情治人員的監控目標。

    某天，烏茲特克（Yasin Uzturk）發現一名顧客鬼鬼祟祟從街上偷拍他。他強迫這名和他一樣都是維吾爾族的男顧客給他看手機，發現了他的理容院照片，以及似乎是來自中國情治人員的語音訊息，要求提供有關烏茲特克的更多資訊，還有令人不安的指示，要這名顧客「完成任務」。

    38歲的烏茲特克說：「當中國的魔掌伸向這裡，我的處境不再安全。每個人都互相猜疑。」他自2016年移居伊斯坦堡，已歸化為土耳其公民。

    他把被顧客偷拍的事件報告土耳其警方。警方表示，除非烏茲特克受到人身傷害，否則他們無能為力。

    根據英國雪菲爾大學（Sheffield University）的研究，烏茲特克的遭遇並非海外維吾爾族人的特例。雪菲爾大學研究人員訪調120多名在土耳其，以及數十名在英國維吾爾族人，並取得中國公安的筆記，上頭詳述他們的作法。

    英國「金融時報」披露，中國約自6年前開始大規模拘押維吾爾族人，以及其他生活在新疆的突厥穆斯林，目的是打壓他們的信仰。聯合國的報告更發現了廣泛的迫害事證，中國恐已等同於在新疆犯下「違反人道罪」。北京則堅稱這些政策是對抗極端主義和促進當地發展。

    與此同時，中國政府的監督觸角伸往邊界以外的地區，學者稱之為「跨國鎮壓」。

    報導表示，跨國鎮壓手段包括施壓海外維吾爾族，要求他們保持緘默，以及告發維吾爾社群的其他成員。脅迫的手段包括揚言對他們在中國的家人不利，或要求協助中國當局實施監控，以換取和中國親友聯繫。

    根據報導，部分親中的外國政府往往願意視而不見，甚至提供援助。這種製造猜忌氣氛的行動，造成維吾爾族社群的孤立和分化。

    研究報告作者杜賓（David Tobin）和艾利瑪（Nyrola Elima）寫道：「對海外維吾爾族人跨國鎮壓的情況很普遍，嚴重限制他們的言論自由以及保存文化的能力。」

    報導表示，八成的土耳其維吾爾族受訪者說，他們在土耳其曾受到中國公安或國家情報人員的電話威脅，通常是揚言報復他們在中國的家人，或是出言威脅他們在新疆的家人。

    近六成受訪者收到提議，被要求停止倡議活動或不談論新疆情勢，以換取和家人聯繫或安全返鄉。聯合國的報告發現新疆的迫害形式包括刑求和強迫勞動。

    除家人在中國已被囚禁的人以外，所有在土耳其的受訪者都表示，他們曾經歷中國某種形式的監控，這可能是因為中國公安認為沒有籌碼再對家人被囚的維吾爾族施壓。而幾乎所有人都曾被要求替中國公安在土耳其監視其他維族同胞。

    「金融時報」向中國外交部尋求評論，中國外交部回應表示，「未知悉這類情事」，強調「反中國勢力散播關於新疆的謊言和謬論」，稱當地「各族裔和平快樂地生活工作」。

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