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    烏魯木齊一把火燒出白紙運動 罹難維族家庭早因鎮壓被拆散

    11月24日中國新疆烏魯木齊市10人命喪火窟，引爆中國數代以來規模最大抗議浪潮「白紙運動」。圖為美國南加大的抗議中國政府和聲援白紙革命活動。（法新社檔案照）

    11月24日中國新疆烏魯木齊市10人命喪火窟，引爆中國數代以來規模最大抗議浪潮「白紙運動」。圖為美國南加大的抗議中國政府和聲援白紙革命活動。（法新社檔案照）

    2022/12/14 19:37

    〔中央社〕11月24日中國新疆烏魯木齊市10人命喪火窟，引爆中國數代以來規模最大抗議浪潮「白紙運動」。《法新社》報導，但是幾乎沒有人知道，罹難者是遭到北京鎮壓拆散的維吾爾族家庭。

    中國西北地區新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊市的高樓住宅11月24日發生大火，造成10人死亡，中國各地許多人將事件歸咎於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴厲封控阻礙救援。

    對於抗議人士來說，10名罹難者是中國清零政策下的犧牲者。但是罹難者親屬告訴法新社，這場火不過是北京打擊維吾爾社群而造成的另一場慘劇。

    2016年離開中國、現居瑞士的維吾爾人買買提敏（Abdulhafiz Maimaitimin），他的姑姑阿布杜拉曼（Qemernisahan Abdurahman）和她4個年幼孩子一起葬身火窟。

    阿布杜拉曼的丈夫和兒子以及買買提敏的父親，分別於2016年和2017年遭中國當局逮捕。

    買買提敏和家人相信，被捕的家人被偷偷地帶到一個龐大的拘留中心網絡。中國遭控拘禁超過100萬維吾爾人和穆斯林為主的其他少數民族。

    27歲的買買提敏說：「我姑姑等待（她所愛的人）獲釋，等了好幾年，但是無法再見到他們就死了。」

    華府和其他國家指控中國犯下種族滅絕罪後，聯合國8月在報告中認定酷刑指控「可信」，而拘留則可能構成違反人道罪。

    北京表示，這些設施是用來消除極端主義思想的自願性職業學校。

    買買提敏說：「如果我姑姑的丈夫和兒子跟他們一起生活，也許可以使勁救出他們。但也許不會，因為門是從外面鎖上的。」

    其他居民和死者親屬也提出類似說法，認為防疫封鎖措施阻礙了救援行動。

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