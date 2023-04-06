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    紐西蘭情報局稱外國干涉內政 暗示中俄踰矩行徑

    紐西蘭安全情報局稱，部分國家干預該國民主、經濟和社會的企圖持續存在。圖為紐西蘭前總理阿爾登（Jacinda Ardern）2019年4月訪問中國北京期間的座車。（路透）

    紐西蘭安全情報局稱，部分國家干預該國民主、經濟和社會的企圖持續存在。圖為紐西蘭前總理阿爾登（Jacinda Ardern）2019年4月訪問中國北京期間的座車。（路透）

    2023/04/06 13:05

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭安全情報局（New Zealand Security Intelligence Service）近日發表年度報告，稱部分國家干預紐西蘭民主、經濟和公民社會的企圖「持續存在」，字裡行間暗批中國、俄國的踰矩行徑。

    據《路透》報導，紐西蘭安全情報局在年度報告中表示，2022年6月至今，與「部分國家」相關的情報人員，參與了該國境內日益增加的激進活動，但並未明確點名「部分國家」。

    報告中補充道，「這些情報工作人員，對紐西蘭的國家安全構成持續性的威脅與風險」、「就部分國家而論，情報活動長期存在」。

    紐西蘭安全情報局進一步指出，外國情報人員以蒐集情報為目的，培養紐國公民，針對政府情資、紐國重要人士的敏感資訊等，干預該國政治、民間部門和公民社會。

    近年來，紐西蘭大力譴責中國涉入2021年的全球駭客浪潮；亦譴責俄羅斯2022年針對烏克蘭發動的惡意網路攻擊。

    紐西蘭安全情報局強調，紐國不能將南太平洋的區域安全視為理所當然，因為該地區已淪為地緣政治競爭的舞台。

    此前，紐西蘭雖身處五眼聯盟（Five Eyes）中，但始終對中國採取溫和立場，甚至拒絕批評中國。該情報分享聯盟成員包含美國、英國、澳洲及加拿大。

    然而2022年，中國與太平洋島國索羅門群島簽署一項秘密安全協議，使紐西蘭倍感威脅。針對國家安全議題、及中國在南太平洋與日俱增的影響力，紐國態度現已轉趨強硬。

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