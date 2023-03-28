中俄惡意網攻有紀錄！ 紐西蘭情治首長示警外國干預大選

紐西蘭兩大情治機構示警今年10月大選前恐出現外國網攻干預，雖未實際點名國家，卻雙雙指向過去2年在全球有大量網攻紀錄的中國和俄羅斯。圖為紐西蘭新總理希金斯上月在國會報告。（美聯社）

2023/03/28 00:16

〔編譯楊芙宜／台北報導〕路透27日報導，紐西蘭政府通訊安全局（GCSB）及紐西蘭安全情報局（NZSIS）首長在國會聽證會上表示，越來越擔憂今年10月大選前會出現外國干預和惡意網攻活動。這兩大情治機構雖未點名哪一國干預紐西蘭選舉，但雙雙都譴責中國涉及2021年全球大量駭客攻擊事件，以及俄羅斯2022年對烏克蘭的惡意網攻。

紐西蘭政府通訊安全局局長韓普頓（Andrew Hampton）在國會聽證會後對媒體表示：「可以這麼說，對外國干預和惡意網路活動的疑慮正日漸升高」、「這不僅是國內趨勢，它也是國際趨勢」。

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報導指出，紐西蘭政府通訊安全局和情報局首長向國會情報委員會作證，紐國總理希金斯為該委員會成員；此為兩機構年度檢討之一環，許多證詞屬機密，不對外公開。

韓普頓在預先準備講稿中表示，過去一年裡，紐西蘭政府通訊安全局已看到全球地緣戰略競爭加劇，包括太平洋地區，嚴重的網路安全事件也持續威脅紐西蘭機構組織。

韓普頓說，在記錄到的駭客攻擊事件中，由國家發動者比例顯著、達34%，高於前一年的28%。

紐西蘭安全情報局代理局長麥基（Phil McKee）表示，外國干預和間諜活動威脅的越來越令人擔憂，一些公開反對外國政府的人士遭到情蒐，他們在母國的家人也受到威脅，「外國干預行徑不該受到容忍」。

紐國兩大情治機構都未點名是哪一國干預，但都指責2021年全球各地的網攻有中國的影子，以及俄羅斯去年對烏克蘭進行的惡意網攻。

紐國安全部門正與選務當局合作，以改善網路安全和程序，也會向各政黨通報有關安全和外國干涉的威脅。

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