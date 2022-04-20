中國稱與索羅門簽署安全協議 澳洲：深感失望

南太平洋島國索羅門群島和中國正式簽署安全協議，引發周邊國家與西方陣營擔憂，澳洲方面表示對索中安全協議的簽訂「深感失望」。圖為澳洲外交部長佩恩。（法新社）

2022/04/20 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島和中國正式簽署安全協議，引發周邊國家與西方陣營擔憂，澳洲方面表示對索中安全協議的簽訂「深感失望」，並指協議制定過程缺乏透明度。

隨著美中競爭加劇，中國對美國盟友的挖腳動作日益增加，日前就傳出中國與索羅門群島草簽安全合作協議，澳洲為此派遣高級官員赴索要求放棄該協議，美國印太事務最高級別官員也將前往索羅門群島展開外交對談。

請繼續往下閱讀...

不過19日時中國方面突然宣布，與南太平洋島國索羅門群島已正式簽署雙邊安全合作框架協議，這項消息也讓外界擔憂將對區域安全情勢造成重大影響，不過這項消息是由中國外交部發言人汪文斌發表，但對於協議簽署的時間及地點都未做出說明。

外媒報導指出，針對中國表示與索羅門群島簽署安全協議，澳洲方面表示，中國似乎希望是在美國的代表團抵達索國首都前先發制人，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）表示，對於索中安全協議的簽訂「深感失望」，並指索中簽署協議的消息是由中國發布，對於協議制定過程缺乏透明度感到擔憂，並指該協議可能破壞地區穩定，將持續設法釐清協議內容，以及對太平洋地區可能帶來的影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法