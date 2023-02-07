為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳、紐談對中貿易 曝「三邊安全協議」核潛艦最新進度

    澳洲和紐西蘭表示將加強與最大貿易夥伴中國的經濟合作；澳洲總理也公布澳英美三邊安全協議（AUKUS）的最新進展。（路透）

    澳洲和紐西蘭表示將加強與最大貿易夥伴中國的經濟合作；澳洲總理也公布澳英美三邊安全協議（AUKUS）的最新進展。（路透）

    2023/02/07 17:22

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲和紐西蘭今（7日）在兩國總理聯合記者會上，提及澳、紐與中國的關係，兩國將加強與最大貿易夥伴的經濟合作，會中澳洲總理也公布澳英美三邊安全協議（AUKUS）的最新進展。

    據《路透》報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）週二在坎培拉（Canberra）會面，討論包括氣候變遷、區域安全、移民和經濟等問題，這是自紐國前總理阿爾登（Jacinda Ardern）於今年1月辭職後，兩國領導人首次會面。

    艾班尼斯表示，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）週一（6日）與中國外長秦剛舉行視訊會議「極有成效」，法瑞爾近日將訪問北京。艾班尼斯說：「我們對中國的立場明確，將盡力達成合作，但前提是不能損及澳洲的國家利益」。他補充說明，澳洲與中國的貿易總額非常可觀，因此澳洲希望維持與中國的經貿關係。

    紐國總理希金斯則表示中國是「非常重要的合作夥伴」，但希金斯強調：「這並不意味在其他領域我們會妥協，特別是我們將持續表達對中國的不滿」。紐西蘭素來對中國採取寬容態度，五眼聯盟（Five Eyes）因此時常對其施壓，五眼聯盟由紐西蘭、澳洲、美國、英國、加拿大共同組成，為國際情報分享組織。

    艾班尼斯另在記者會中表示，美、英、澳三國早前簽署的AUKUS協議中，有關核動力潛艦交易的進一步細節，將於澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）訪問華盛頓後對外公佈。艾班尼斯說：「我對AUKUS的進展非常有信心，這是一個積極的協定」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「AUKUS+1」抗中聯盟可望擴大 澳英美日4國戰略夥伴現雛形
    2022/12/10 20:56

    「AUKUS+1」抗中聯盟可望擴大 澳英美日4國戰略夥伴現雛形
    反制中國拉攏太平洋島國 美英日紐澳組「藍色太平洋夥伴」
    2022/06/25 19:47

    反制中國拉攏太平洋島國 美英日紐澳組「藍色太平洋夥伴」

    埼玉賞櫻慢旅、徜徉春日絕景
    太平洋島嶼國家》恢復台灣與太平洋島國多邊機制，此其時矣！
    2022/05/26 12:36

    太平洋島嶼國家》恢復台灣與太平洋島國多邊機制，此其時矣！
    民主已死！香港立法會改選一面倒 「五眼聯盟」外長聲明嚴重關切
    2021/12/20 21:16

    民主已死！香港立法會改選一面倒 「五眼聯盟」外長聲明嚴重關切

    《爆怨》文引熱議 掀江宏恩後台為人
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播