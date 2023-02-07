澳、紐談對中貿易 曝「三邊安全協議」核潛艦最新進度

澳洲和紐西蘭表示將加強與最大貿易夥伴中國的經濟合作；澳洲總理也公布澳英美三邊安全協議（AUKUS）的最新進展。（路透）

2023/02/07 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲和紐西蘭今（7日）在兩國總理聯合記者會上，提及澳、紐與中國的關係，兩國將加強與最大貿易夥伴的經濟合作，會中澳洲總理也公布澳英美三邊安全協議（AUKUS）的最新進展。

據《路透》報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）週二在坎培拉（Canberra）會面，討論包括氣候變遷、區域安全、移民和經濟等問題，這是自紐國前總理阿爾登（Jacinda Ardern）於今年1月辭職後，兩國領導人首次會面。

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艾班尼斯表示，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）週一（6日）與中國外長秦剛舉行視訊會議「極有成效」，法瑞爾近日將訪問北京。艾班尼斯說：「我們對中國的立場明確，將盡力達成合作，但前提是不能損及澳洲的國家利益」。他補充說明，澳洲與中國的貿易總額非常可觀，因此澳洲希望維持與中國的經貿關係。

紐國總理希金斯則表示中國是「非常重要的合作夥伴」，但希金斯強調：「這並不意味在其他領域我們會妥協，特別是我們將持續表達對中國的不滿」。紐西蘭素來對中國採取寬容態度，五眼聯盟（Five Eyes）因此時常對其施壓，五眼聯盟由紐西蘭、澳洲、美國、英國、加拿大共同組成，為國際情報分享組織。

艾班尼斯另在記者會中表示，美、英、澳三國早前簽署的AUKUS協議中，有關核動力潛艦交易的進一步細節，將於澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）訪問華盛頓後對外公佈。艾班尼斯說：「我對AUKUS的進展非常有信心，這是一個積極的協定」。

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