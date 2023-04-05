聖彼得堡「雕像爆炸案」 反普廷地下組織承認了：我們幹的

蒙面的俄羅斯地下游擊隊「全國共和軍」成員，胸前有代表組織的白藍白旗幟。（影片擷圖）

2023/04/05 16:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷家鄉聖彼得堡一家咖啡館2日發生炸彈爆炸事件，導致1死33傷，死者為力挺普廷的俄國知名戰地記者兼軍事部落客塔塔爾斯基，事發後俄方隨即迅速指責烏克蘭是幕後黑手，逮捕1名女性嫌犯，不過反普廷的俄國地下游擊隊「全國共和軍」（NRA）已承認犯案。

根據總部設在拉脫維亞的俄國獨立媒體《Meduza》報導，NRA在4日發布聲明說，他們組織並實施了「針對一群Z激進分子和塔塔爾斯基」的行動。

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聲明強調，這次行動並非針對平民，所有傷亡人員都是戰爭的積極支持者，而相關行動由NRA獨立執行，與任何外國機構沒有聯繫，也沒有接受任何外國機構的協助，更不用說安全部門了。

NRA還呼籲俄羅斯的人權運動者，聲援遭俄國當局逮捕的26歲聖彼得堡居民特雷波娃 （Daria Trepova），因為她與本案無關，只是替罪羔羊。

特雷波娃據稱將一個裝有炸藥的雕像帶到咖啡館，她3日被捕後，4日被到莫斯科的法院，偵查委員會指控她犯下組織實施恐怖主義行為、蓄意導致人員死亡，以及非法攜帶爆炸裝置的罪名。法官下令拘留她到6月2日再訊。

承認犯案的NRA，據信與前俄國下議院國家杜馬副主席波諾馬瑞夫（Ilya Ponomarev）關係密切，去年8月，波諾馬瑞夫曾代替NRA發表聲明，承認犯下莫斯科汽車炸彈案，詐死俄羅斯極端民族主義論者杜金（Alexander Dugin）的女兒達利亞．杜金娜（Darya Dugina）。

波諾馬瑞夫是俄羅斯下議院「國家杜馬」唯一一位在2014年反對俄羅斯吞併克里米亞的議員。他後來被俄羅斯禁止入境，2019年成為烏克蘭公民。去年3月，他創辦了一個Telegram頻道，提供有關反戰行動的最新新聞。

莫斯科當局尚未就NRA犯案的說法置評。

堅定支持普廷的俄羅斯軍事部落客塔塔爾斯基，在聖彼得堡咖啡館爆炸案中喪生，引發關注。（路透）

遭逮捕的26歲嫌犯 特雷波娃，4日被帶到莫斯科的法院。（法新社）

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