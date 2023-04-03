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    俄聖彼得堡爆炸案過程如電影情節 26歲女兇嫌落網

    俄國官媒報導，當局已經逮捕炸死知名軍事部落客塔塔爾斯基（右）的兇嫌、26歲的聖彼得堡居民特雷波娃（左）。（圖擷取自Telegram）

    俄國官媒報導，當局已經逮捕炸死知名軍事部落客塔塔爾斯基（右）的兇嫌、26歲的聖彼得堡居民特雷波娃（左）。（圖擷取自Telegram）

    2023/04/03 14:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷家鄉聖彼得堡，一家由傭兵組織瓦格納集團總裁普里格津（Yevgeny Prigozhin）經營的咖啡館。2日發生炸彈爆炸事件，導致30人受傷、1人死亡，24人送醫，其中俄國知名的軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）更是當場身亡，官媒 《國際傳真社》（Interfax）報導，當局已經逮捕一名26歲女兇嫌，據稱她此前曾參加過反戰抗議活動。

    據報導，聖彼得堡居民特雷波娃 （Daria Trepova） 已因涉嫌謀殺塔塔爾斯基而被拘留。俄方認為是特雷波娃將一個裝有半身雕像的盒子帶到咖啡館，盒子裡裝有爆炸裝置。

    不過網路上流傳的畫面，顯示是一名男子將該尊雕像交給塔塔爾斯基。目前俄國當局目前正在追緝特雷波娃的丈夫，據稱他可能共同犯案。

    Telegram頻道上流傳著一段影片，顯示一名疑為特雷波娃的女子帶著裝有雕像的箱子，進入該咖啡館。

    而俄羅斯當地媒體調查指出，目前傾向認為雕像內事先有暗藏200公克的TNT炸藥而釀禍，但也不排除事發之前其實在咖啡廳內就藏有炸藥。

    畫面顯示，是一名男子將裝有炸藥的雕像交給塔塔爾斯基。（圖擷取自Telegram）

    畫面顯示，是一名男子將裝有炸藥的雕像交給塔塔爾斯基。（圖擷取自Telegram）

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