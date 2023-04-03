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    內情不單純！ 華府智庫：聖彼得堡爆炸案恐涉俄國內鬥

    華府智庫「戰爭研究所」（ISW）認為，聖彼得堡爆炸案內情不單純。（路透）

    華府智庫「戰爭研究所」（ISW）認為，聖彼得堡爆炸案內情不單純。（路透）

    2023/04/03 15:47

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷家鄉聖彼得堡一家咖啡館2日發生炸彈爆炸事件，已知至少導致32人受傷、1人死亡，死者為力挺普廷的俄國知名前戰地記者塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky），事發後俄方迅速指責烏克蘭是幕後黑手，不過華府智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，不排除俄羅斯內部勢力涉案！

    這家咖啡館隸屬俄國傭兵組織「瓦格納」集團總裁普里格津（Yevgeny Prigozhin）名下的餐飲集團。

    ISW在2日的最新俄烏戰情報告指出，分析人士引述普里格津本人的說法稱，他不會將塔塔爾斯基，以及普廷親密盟友、政治學家杜金（Aleksandr Dugin）女兒達里亞（Darya Dugin）之死，歸咎於「基輔政權」，後者去年8月死於莫斯科一場汽車爆炸案。

    ISW報告說，塔塔爾斯基在普里格津的咖啡館遭謀殺，可能是涉及普里格津和瓦格納的俄羅斯內鬥升級的一環。

    ISW的專家認為，塔塔爾斯基被暗殺，可能是意在警告普里格津，普里格津日益高調質疑克里姆林宮關於烏克蘭戰爭的主要宣傳論點，甚至含糊地暗示，他有意在2024年俄羅斯總統選舉中挑戰現任總統普廷。

    ISW指出，「這次暗殺加深了俄羅斯軍事部落客之間的分歧，這可能會促使長克里姆林宮加強管控訊息空間。」

    俄羅斯傭兵集團「瓦格納」負責人普里格津（左）和俄國總統普廷。出事咖啡館隸屬普里格津名下餐飲集團。（美聯社檔案照）

    俄羅斯傭兵集團「瓦格納」負責人普里格津（左）和俄國總統普廷。出事咖啡館隸屬普里格津名下餐飲集團。（美聯社檔案照）

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