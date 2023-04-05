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    巴基斯坦爆踩踏事故 民眾爭搶物資釀16死

    巴基斯坦民眾扎達（白帽者）在兒子烏默的葬禮上哀悼。（路透）

    巴基斯坦民眾扎達（白帽者）在兒子烏默的葬禮上哀悼。（路透）

    2023/04/05 17:08

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦日前發生多起踩踏事故，至少有16人在爭取物資時意外身亡。民眾聚集在全國各地的賑濟中心，搶奪該國政府、國際非政府組織發放的援助物資，試圖對抗通膨的不良影響。

    據《路透》報導，年僅7歲的烏默（Saad Umer），是本次事件中年紀最小的犧牲者。烏默加入巴基斯坦城市喀拉蚩（Karachi）貧困社區的擁擠人群，試圖自賑濟中心獲取麵粉和少量現金，卻在混亂中不幸身亡。

    上週16位死者中，包含烏默在內，共有11人是婦女和兒童，巴基斯坦正面臨多年來最嚴峻的經濟危機。

    烏默的父親扎達（Umer Zada）本月1日受訪表示：「他是個漂亮的孩子。只要我還活著，我就永遠無法從這個噩耗中恢復。」

    扎達強調，發放援助物資的過程並未經過規劃，警方理應介入，確保飢餓和絕望不致引發災難，「當我兒子被踩踏時，沒有任何管制或措施」。

    上週另一事件中，警方不得不發射催淚瓦斯，約束瘋搶糧食的群眾。伊斯蘭齋戒月期間發生如此不幸事件，巴基斯坦舉國震驚，因齋戒月有「布施」和「反思」的習俗。

    經濟低谷正使這個伊斯蘭國度逐漸脫離正軌。上月的數據顯示，巴基斯坦的通貨膨脹率飆升至歷史新高的35%，該國政府試圖與國際貨幣基金組織達成援助協議，應對貨幣疲軟、能源關稅上漲等困境。

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