佳節倍思親 印尼穆斯林夫妻主動到案返鄉過齋戒月

印尼籍夫妻賽普、萬蒂（均為化名），兩人皆為穆斯林，在印尼家鄉有2名年幼兒女，最近賽普的父親又中風，加上齋戒月到來。兩人思鄉情懷深切，主動至移民署苗栗縣服務站到案，並透過專案，回國與家人團聚過節。（移民署苗栗縣服務站提供）

2023/03/31 09:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一對在台打拚、逾期居留的印尼籍夫妻賽普、萬蒂（均為化名），兩人皆為穆斯林，在印尼家鄉有2名年幼兒女，最近賽普的父親又中風，加上齋戒月到來。兩人思鄉情懷深切，主動至移民署苗栗縣服務站到案，並透過專案，回國與家人團聚過節。

賽普、萬蒂夫婦倆向服務站人員表示，兩人印尼家中有2名年幼兒女及年邁父母，最近賽普的父親中風，照顧家庭的重擔落在母親肩上，體力日漸不堪負荷。他們輾轉得知移民署正推出「自行到案專案」後，便至苗栗縣服務站主動到案。

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並在返鄉前夕向服務站表示，感謝移民署及台灣政府的寬容與仁慈，推行優惠的措施幫助他們回國與家人團聚，一起過齋戒月互相祝福。。

賽普表示，今年3月22日起至4月20日為印尼齋戒月，是印尼穆斯林最珍視的一段美好時光，大家會在平靜安和的氣氛中感受齋月的洗禮，並透過齋戒、祈禱與施捨等各種方式行善賜福，見面互道齋月。

移民署苗栗縣服務站主任張金順表示，「擴大自行到案專案」至6月30日止，專案期間採取免收容、低罰鍰、不管制的措施，鼓勵在台逾期外來人口把握專案機會，儘速主動自行到案，進一步資訊歡迎撥打多國語言免付費諮詢專線0800-024-881。

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