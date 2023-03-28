斷交7年 沙國、伊朗外長擬會晤推動復交

沙烏地阿拉伯、伊朗兩國外交部長將在齋戒月結束前會晤。圖為沙國外長阿紹德2月26日出訪烏克蘭。（路透）

2023/03/28 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯27日表示，沙烏地阿拉伯、伊朗兩國外交部長將在齋戒月（Ramadan）結束前會晤，達成具里程碑意義的雙邊和解協定。

據《路透》報導，沙國外長阿紹德（Faisal bin Farhan）和伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）同意在齋戒月期間舉行雙邊會議，齋戒月已自3月23日展開。

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在中國斡旋下，已斷交7年的沙國和伊朗，10日竟宣布達成復交協議。沙國官員表示，會議將是恢復關係的重要步驟，但並未透露會議的確切時間及地點。

沙國、伊朗此前在中東地區長期競爭。沙國2016年處死備受尊崇的什葉派教士尼姆爾（Nimr al-Nimr），伊朗示威者憤而攻擊沙國外館，兩國更因此中斷外交關係。

若能順利達成共識，什葉派占多數的伊朗、遜尼派占多數的沙烏地阿拉伯，有望在2個月內互相重啟使館並派駐使節團，逾20年前簽署的安全經濟合作協定也將隨之恢復。

一位伊朗官員19日表示，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）已收到沙國國王沙爾曼（King Salman bin Abdulaziz Al Saud）邀請，可能出訪沙國首都利雅德，沙國當局至今未證實此消息。

沙烏地阿拉伯和伊朗恢復外交，預料將重塑動盪數十年的中東地緣政治。前者是全球最大的原油出口國；後者則因核武問題，與西方各國強烈分歧。

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