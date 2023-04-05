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    英蘇格蘭無人駕駛公車下月上路 全球首創車體最大

    英國蘇格蘭將於下月正式啟用自動公車，該尺寸為世界首創，預計每週可載1萬次乘客量。（取自Stagecoach官網）

    英國蘇格蘭將於下月正式啟用自動公車，該尺寸為世界首創，預計每週可載1萬次乘客量。（取自Stagecoach官網）

    2023/04/05 15:46

    〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭昨宣告5月15日起大型無人駕駛「公車」將正式上路，預計每週提供1萬次服務，還將載客穿越福斯公路大橋，這是全球大眾交通史上有如此大小的自動車提供大眾服務。

    《衛報》報導，英國政府表示，這將是全世界上第一次有正常巴士大小的自動車作為公車服務案例。5輛無人駕駛公車搭配20名工作人員將在5月15日正式載客往返蘇格蘭法夫郡南部（Fife）至愛丁堡公園火車站及電車轉運站（Edinburgh Park train and tram interchange）之間，路線總長達14英里（約22公里），預計每週提供載客1萬次，最高時速將達50英里（80公里）。

    不過，受限於英國現行法令仍不允許完全無人的自動車，無人駕駛公車仍配有2名工作人員，負責營運的英國最大公汽和長途客運業者Stagecoach指出，安全駕駛員將在駕駛座上監控相關自動車技術，車長則負責乘客購票、諮詢等，用意就是讓乘客體驗未來自動化駕駛後的相關服務。

    Stagecoach總經理卡拉（Carla Stockton-Jones）表示，很榮幸見證大眾交通重要里程碑。

    蘇格蘭交通部長凱文（Kevin Stewart）表示，這是一個創新又有野心的計劃，更是一個「令人興奮的里程碑」，蘇格蘭公路覆蓋很大範圍的自然環境，為無人駕駛車輛提出良好試驗場地，期許蘇格蘭藉此在國際舞台上一戰成名。

    蘇格蘭自動公車起於英國政府與各單位提出「CAVForth」計劃，該計劃獲8100萬英鎊（新台幣約30億元）補助，盼以此加速無人駕駛科技發展，讓旅客們早日享有最快速、又安全性高的交通工具，並避免高達88%的人為車禍意外。

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