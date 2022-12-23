蘇格蘭通過《性別認同改革法》 英國政府：不排除阻止

蘇格蘭議會昨日通過《性別認同改革法》，允許跨性別者以「自我宣稱」方式申請更改法律性別，不須由醫生開出性別焦慮症診斷。圖為支持該法案通過民眾於蘇格蘭國會外。（美聯社）

2022/12/23 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭議會昨（22）日通過《性別認同改革法》，允許跨性別者以「自我宣稱（self-determination）」方式申請更改法律性別，不須由醫生開出性別焦慮症診斷，創下全英國首例。但英國政府害怕婦女權益受影響，因此不排除阻止該法案正式簽署為法律。

綜合外媒報導，《性別認同改革法》由蘇格蘭民族黨（SNP）提出，提案以86票對39票通過。該法案調整跨性別者獲得「性別變更證明」的程序，只須以自我宣稱性別的途徑，跨性別者即可提出性別變更申請。

請繼續往下閱讀...

據《衛報》報導，該法案也下修申請更改性別的年齡門檻，從原先18歲降到16歲。此外，先前「自我認同性別生活」要求至少2年，也降低成3個月，至於16歲和17歲申請者，則要求為6個月。

蘇格蘭政府聲明，「這是蘇格蘭性別平等的歷史性一天」，新的性別變更流程讓跨性別者可以更輕易且快速地改變性別，並得到相關官方文件。不過目前蘇格蘭政府還沒決定新申請程序將在2023年何時生效。

然而也有反對聲音存在。有專家認為，該法案可能會將女性置於風險中，甚至會牴觸2010年通過的「平等法」，該法規定在某些狀況，可依法拒絕接受過變性手術的人進入單一性別空間，像是更衣區等。

此外，英國政府也對該法案提出疑慮，英國政府平等事務部長巴德諾赫（Kemi Badenoch）認為，對於該法案會對女性造成的影響，蘇格蘭政府並未提出實質解決對策。她也補充，英國政府目前正為此進行討論。

據報導，若英國政府禁止蘇格蘭議會提交法案供皇室批准，將會是對蘇格蘭政府的高度挑釁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法