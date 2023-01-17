蘇格蘭通過法案下修性別轉換門檻 英政府罕見阻擋

蘇格蘭議會通過的性別法案遭英國政府反對。（美聯社）

2023/01/17 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭雖為英國構成國之一，但享有高度自治權。如今英國政府擔憂蘇格蘭通過的一項性別法案帶來太大衝擊，罕見出手干預。蘇格蘭則展現堅決態度，表明會否決英國政府的干涉。

綜合外媒報導，蘇格蘭議會上月以86票同意、39票反對通過《性別承認法案》（The Gender Recognition Bill）。內容為公民申請性別轉移的年齡從18歲下修至16歲，並移除轉換性別所需的診斷證明。此外，申請者原先需要以欲轉移的性別生活2年的時限也下調至3個月，16至17歲者則需6個月。

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英國政府蘇格蘭大臣傑克（Alister Jack）當地時間週二採取法律措施阻擋該法案。在給蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）的信中寫道，性別承認法案對整個英國的性別平等保護法規將帶來重大衝擊，一國兩制有讓制度嚴重複雜化的風險，擔憂引發更多詐欺性或居心叵測的申請。

報導指出，這也是英政府首次以影響全英國法律為由阻擋蘇格蘭所通過的法律。

對此，施特金表達強烈反彈，稱這是對蘇格蘭議會全面性的打擊，強調蘇格蘭政府會捍衛自身通過的法案，否決英政府的干預，並警告這樣的對峙將成為常態。

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