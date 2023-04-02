菜市場名出頭天！「萊恩」們辦趴歡聚 想邀同名男星開大會

美國紐約日前舉辦一場萊恩同名趴，有數百名名叫萊恩的男女共襄盛舉。（圖擷取自網路）

2023/04/02 20:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕一場限定出席者必須名叫「萊恩」（Ryan）的派對日前在「萊恩‧馬奎爾」（Ryan Maguire's Bar & Restaurant）登場，吸引數百人湧入這家位於曼哈頓下城的餐酒館共商萊恩大計，並盼終有一日能舉辦邀請名流級萊恩與會的萊恩大會。

萊恩趴的傳單強調，與會者必須名叫萊恩，就算是只多一個字母的布萊恩（Bryan）也不行；萊恩們當晚得先在店門口接受2名也叫萊恩的工作人員檢查證件驗明正身，然後入內領取一個寫有「你好，我叫萊恩」的紅白相間名牌，就此進入與陌生人互道「嗨，萊恩，我是萊恩」的神奇世界。

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34歲的「萊恩˙馬奎爾」餐酒館少東萊恩˙馬奎爾也沒缺席。與老爸開的這家餐廳同名的馬奎爾知道萊恩趴很特別，但更清楚萊恩其實是菜市場名，因為他從小到大身邊總有另一的萊恩。

萊恩趴發起人是女攝影師萊恩‧羅斯（Ryan Rose），今年2月發起萊恩月會時只來了2個萊恩（就是在餐酒館外查驗身分的那2個萊恩）；儘管人少，但3人一見如故，決定3月再辦一次；他們這回廣發超過500份傳單，再加上有社群媒體網紅分享，萊恩趴的消息迅速傳播開來。

紐約皇后區的32歲教師萊恩‧所羅門（Ryan Solomon）說，他的水電工朋友布萊恩告訴他有人在辦萊恩趴，「他叫我一定要來，因為他來不了」；38歲的萊恩‧米尼菲爾德（Ryan Minnifield）從小被誤認是男生，她專程來參加萊恩趴尋找其他女萊恩；36歲的旅行社業務佛瑞曼（L.C. Freeman）之所以為被拒於門外，只因她9個月大的兒子名叫萊恩‧吉爾哈特（Ryan Gearhart）。

主辦單位希望能繼續辦萊恩趴，考慮在曼哈頓上東城酒吧「萊恩之女」（Ryan's Daughter）辦趴的可能性，以及籌組體育「萊粉」為名叫萊恩的運動員打氣。萊恩趴發起人羅斯說，她的終極夢想是辦一場盛大的萊恩大會，期盼「死侍」男星萊恩‧雷諾斯（Ryan Reynolds）與男神萊恩‧葛斯林（Ryan Gosling）等名流能與會發表演說，「我只希望所有萊恩能共聚一堂」。

萊恩趴的場地是一家也叫萊恩的餐酒館。（圖擷取自餐廳官方臉書）

「死侍」男星萊恩‧雷諾斯。（美聯社）

男星萊恩‧葛斯林。（歐新社）

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