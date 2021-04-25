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    美「菜市場名」之戰 數百名Josh決鬥搶當唯一

    美國網友發起一場趣味姓名決鬥「Josh Fight」，吸引數百位「Josh」正面決鬥爭奪名字使用權。（美聯社）

    美國網友發起一場趣味姓名決鬥「Josh Fight」，吸引數百位「Josh」正面決鬥爭奪名字使用權。（美聯社）

    2021/04/25 11:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國內布拉斯加州24日進行了一場名為「Josh Fight」的菜市場名趣味決鬥，數百位同名喬希（Josh）的網友齊聚一堂，使用游泳浮力棒交戰，稱最終勝者將能贏得「Josh」此名的命名權，現場聚集數百人參與及觀戰。

    綜合外媒報導，這場趣味決鬥的開端要追溯至去年4月，一名美國大學生喬希‧斯溫（Josh Swain）將眾多名字同為「Josh」的人們拉進一Facebook群組，並對群組成員發出戰帖寫道「我們將進行決鬥，只有最終勝者能續用Josh這個名字，其餘輸家必須改名。你們有一年的時間做準備，祝好運。」喬希表示自己起初僅是出於玩笑，想為苦悶的疫情日常帶來一點趣味，孰料他的訊息很快被網友截圖瘋傳，促使該玩笑在訊息發出的一年後成真。

    「Josh Fight」於美國時間24日中午12點（台灣時間25日凌晨1點）舉行，眾多網友聚集在內布拉斯加州林肯市一處空地，以游泳浮力棒（Pool noodle）做為「武器」進行擊劍對戰，不僅現場十分熱鬧，網路直播也引來數千人線上觀戰。發起人喬希‧斯溫並以「幫輸家募集改名費用」為名義進行募款，實質上將把募得款項捐給當地兒童醫院、醫療中心等。

    據美媒《ESPN》報導，這場兼具趣味和公益性的「Josh Fight」吸引了全國各地眾多同名人士前來參戰搶當唯一的「Josh」，決鬥最終由一名年僅4歲的小喬希獲得勝利，被封為「最佳喬希（The Best Josh）」。

    決鬥最終由年僅4歲的小男孩Josh Vinson Jr.殺出重圍，獲眾人認證為「最佳Josh」。（美聯社）

    決鬥最終由年僅4歲的小男孩Josh Vinson Jr.殺出重圍，獲眾人認證為「最佳Josh」。（美聯社）

    美國時間24日中午進行的「Josh Fight」吸引數百人共襄盛舉。（美聯社）

    美國時間24日中午進行的「Josh Fight」吸引數百人共襄盛舉。（美聯社）

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