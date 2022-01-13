「酸苦真假」都有人姓！全國「菜市場名」冠軍你認識幾個

台南及全國前40大常見名字男生榜。（擷自「台南式」臉書粉專）

2022/01/13 09:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國最多人叫什麼名字？答案是「淑芬」為女生名字之冠，男生則是「家豪」。

「台南式」臉書粉專整理出全國與台南「姓名榜」，以及有趣特殊組合關聯姓氏，春、夏、秋、冬、花、草、樹、木、真、假、是、非、 多、少、酸、苦、甲、乙、丙、丁的姓氏都有。

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全國名字女生榜首「淑芬」3萬1923人最多，其次是「淑惠」、「美玲」；男生榜首以「家豪」1萬4208人居冠，其次是「志明」、「俊傑」。女生同姓同名最多的是「陳怡君」5925人，男生則是「陳冠宇」4017人。

台南人的女生名字榜首也是「淑芬」，多達2935人；男生名字榜首則是「俊傑」1260人；至於最大姓氏則是「陳」姓最多，共有22.14萬人。

此外，七股篤加里「邱姓」、七股西寮里陳姓、將軍玉山里吳姓，這些里超過一半的人都這個姓，且比例高居全市前三大。

「台南式」KUSO貼文，據說每個人一生中可以認識三個家豪、三個冠宇、三個怡君、三個雅婷、兩個俊傑、兩個承翰，還有無數個淑芬阿姨，快tag你那些菜市場名的朋友，讓他們認親。

網友也紛紛留言「算命師對以上這些名字貢獻功不可沒」、「這裡面有我的媽媽、舅媽，跟三個阿姨」、「陳怡君依舊遙遙領先啊」、「每次要想這麼多梗，辛苦小編惹」、「每次接電話聽到找陳小姐，就開始傷腦筋「哪一位陳小姐…公司好多位陳小姐」、「菜市場名滿天下」。

台南及全國前40大常見名字女生榜。（擷自「台南式」臉書粉專）

全國前40大同名同姓女生榜。（擷自「台南式」臉書粉專）

全國前40大同名同姓男生榜。（擷自「台南式」臉書粉專）

台南各區最大姓氏。（擷自台南式臉書粉專）

特定姓氏占人口比例一半的台南市區里。（擷自「台南式」臉書粉專）

全國有趣特殊組合關聯姓氏。（擷自「台南式」臉書粉專）

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