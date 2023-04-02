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    美民調：47％認台海緊張是美國難題 66％對台觀感佳

    美國民調顯示，高達66％民眾對台灣抱持正面看法。（路透檔案照）

    美國民調顯示，高達66％民眾對台灣抱持正面看法。（路透檔案照）

    2023/04/02 15:52

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國智庫「皮尤研究中心」（Pew research center）最新民調顯示，47％美國民眾認為台海兩岸緊張情勢是美國的一大難題，而有高達66％民眾對台灣觀感佳。

    據報導，皮尤研究中心是在3月20至26日對3576名美國民眾進行調查，結果顯示有47％受訪者認為台海兩岸緊張情勢對美國而言是「一個非常嚴重的問題」，比去年10月調查結果上升4％，更比2021年2月調查上升19％。

    其中，共和黨人或政治立場傾向共和黨的獨立選民，比民主黨人或傾向民主黨獨立選民，更加擔心台海危機，比例是52％比45％。此外，男性比女性更擔憂台海危機，年長者和大學（含）以上教育程度者，也比年輕人和教育程度較低者更憂心台海問題。

    調查還發現，美國民眾普遍對中國觀感極為不佳，但有66％對台灣抱持正面看法，其中更有11％對台灣觀感極佳。民主黨人對台灣觀感佳的比例則略高於共和黨人，約是70％比64％。

    針對聯邦眾議院議長麥卡錫表示，日後不排除親自訪台一事，皮尤在去年10月的調查中就發現，美國民眾普遍正面看待麥卡錫訪台。其中有54％認為，美國應持續派高層級政治人物訪台，即使這麼做會傷害美中關係。相反，38％認為美國應優先處理美中關係。

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