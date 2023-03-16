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    美印太司令：不尋求圍堵中國 重申對台政策未改變

    美國印太司令阿基里諾在演講中說，美國不尋求在印太地區發生衝突、不尋求圍堵中國，美國對台政策也沒有改變。（美聯社）

    美國印太司令阿基里諾在演講中說，美國不尋求在印太地區發生衝突、不尋求圍堵中國，美國對台政策也沒有改變。（美聯社）

    2023/03/16 23:45

    〔中央社〕美國印太司令阿基里諾今天（16日）在新加坡演講表示，美國不尋求在印太地區發生衝突、不尋求圍堵中國，美國對台政策也沒有改變，不支持台灣獨立，但支持太平洋和平、繁榮及穩定。

    阿基里諾（John C. Aquilino）今晚於英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）在新加坡舉辦的特別講座，以「管控戰略競爭及尋求印太地區長遠未來」為題發表演講。

    他在演講中闡明美國政策立場，包括美國不尋求在印太地區發生衝突，而是要擁護以規則為基礎的國際秩序、航行自由，和平解決分歧等。他也強調，美國不尋求圍堵中國，而是會進行激烈競爭。

    在對台立場上，他表示，「美國對台政策沒有改變」，美國不支持台灣獨立，但支持太平洋地區和平、繁榮及穩定，免於脅迫及霸凌。

    台海情勢緊張之際，與會人士問及北京可能攻台的時間表，阿基里諾回應表示，對他來說，時間點並不重要，這是因為他就任時，被交付的任務就是要全力藉由整合嚇阻來避免衝突發生，若嚇阻失效，就必須準備對抗且要獲勝。

    他說，「所以我們正全力採取行動」，與盟友及夥伴合作，每天在區域內執行任務。

    另一方面，阿基里諾也在演講中指出，當前全球局勢已從經濟驅動地緣政治的全球化時代，轉為強權國家之間的競爭，安全環境影響經濟、貿易與投資。

    他強調，美國是太平洋國家，過去一直、未來也會持續在國際法允許的範圍內飛行、航行及執行任務。美國會積極捍衛航行自由，因為以規則為基礎的秩序及法治是和平、穩定及繁榮的基礎。

    他說，以規則為基礎的秩序有助和平解決分歧，確保各國以公開、透明的方式平等發聲，以有助避免衝突。

    阿基里諾表示，美國在符合國際法規範下，於區域內執行任務，捍衛所有國家的航行權利與自由。美國採取這些行動是因為以規則為基礎的國際秩序面臨威脅。

    他雖未點名中國、俄羅斯，但批評「修正主義強權」（revisionist powers）尋求破壞並試圖以有利自身的方式取代現行體系，還做出非法的主權主張、違反正式承諾、忽略國際合法判決結果等。

    阿基里諾在演講中多次表明，美國不尋求圍堵中國，但會繼續與對方競爭。

    他相信，衝突並非立即到來、也非不可避免，但身為美國印太司令，「這不重要」。印太司令部每天正採取行動，避免任何可能衝突發生。

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