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    讓中國知道侵略代價 美參謀首長聯席會議主席：須加快為台灣提供軍備

    美國參謀首長聯席會議主席密利表示，美中雖不至於即將開戰，但仍須加快為台灣提供軍備。（美聯社）

    美國參謀首長聯席會議主席密利表示，美中雖不至於即將開戰，但仍須加快為台灣提供軍備。（美聯社）

    2023/04/01 20:07

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在軍事新聞網站《防務一號》（Defense One）3月31日刊出的訪問中指出，近來對於美中開戰的討論已「過熱」，但美中並未處於戰爭一觸即發的狀態，應避免反被這些言論煽動。他也對中國能夠「征服」台灣抱持懷疑態度，但他不否認美國必須持續支援台灣武器，強化台灣的防衛能力，以免憾事發生。

    密利指出，他和國防部長奧斯汀日前赴國會爭取明年度國防預算時，遭議員以中國發展核武、研發晶片、計畫入侵台灣與俄羅斯結盟等問題連番轟炸，而他當時之所以告訴議員，中俄威脅「並非迫在眉睫或無法避免」，就是為了緩和氣氛。他表示，現在有太多關於中國的言論，可能會讓人以為美中瀕臨開戰。這件事的確有機會成真，局勢或許會因為一起事件或某種因素升高，但他不認為現階段會發生，反而是「言論本身可能會讓局勢升溫」。

    不過，密利重申，他對外界呼籲美國儘快支援台灣軍備表示認同，因為中國國家主席習近平已下令，人民解放軍在2027年建立侵犯台灣的能力，亦即僅僅4年後。他強調，嚇阻的本質之一，是確保敵人清楚知道（侵略的）代價勝過利益，「我們有3或4年時間讓台灣來到一個位置，這個位置會讓中國決策者心裡明白，犯台的代價勝過利益。」他提到，台灣需要防空、反艦巡弋飛彈及水雷。

    密利進一步表示，台灣2300萬人民－包括17萬名常備部隊和100至200萬名後備軍人－的抵抗意志，加上共軍欠缺實戰經驗，都會讓中國征服台灣不太可能成真，「台灣在防守上有優勢，這是一座不容易攻克的島嶼。中國軍隊要進行兩棲登陸及空降行動，將會非常困難。但習近平揚言挑戰，我們會觀察他們將怎麼做。」

    另外，密利指外界對於中俄結盟的擔憂，也是憂之過早，美國希望採取不會促使中俄真正形成軍事同盟的地緣戰略，現在的確有跡象顯示雙方正在討論，但距離兩國真正建立軍事同盟關係，還是有很大差別。密利表示，美國有義務確保自身具備強大到不可思議的軍事實力，而且也得讓中國相信，美國會在必要時動用這種能力。

    因此，與其激烈討論中國威脅，密利認為應該採行老羅斯福總統（Teddy Roosevelt）的作法，亦即「溫言在口，大棒在手，故而致遠」（speak softly and carry a big stick, you will go far）。

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