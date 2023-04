讓中國知道侵略代價 美參謀首長聯席會議主席：須加快為台灣提供軍備

美國參謀首長聯席會議主席密利表示,美中雖不至於即將開戰,但仍須加快為台灣提供軍備。(美聯社)

〔編譯孫宇青/綜合報導〕美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)在軍事新聞網站《防務一號》(Defense One)3月31日刊出的訪問中指出,近來對於美中開戰的討論已「過熱」,但美中並未處於戰爭一觸即發的狀態,應避免反被這些言論煽動。他也對中國能夠「征服」台灣抱持懷疑態度,但他不否認美國必須持續支援台灣武器,強化台灣的防衛能力,以免憾事發生。

密利指出,他和國防部長奧斯汀日前赴國會爭取明年度國防預算時,遭議員以中國發展核武、研發晶片、計畫入侵台灣與俄羅斯結盟等問題連番轟炸,而他當時之所以告訴議員,中俄威脅「並非迫在眉睫或無法避免」,就是為了緩和氣氛。他表示,現在有太多關於中國的言論,可能會讓人以為美中瀕臨開戰。這件事的確有機會成真,局勢或許會因為一起事件或某種因素升高,但他不認為現階段會發生,反而是「言論本身可能會讓局勢升溫」。

不過,密利重申,他對外界呼籲美國儘快支援台灣軍備表示認同,因為中國國家主席習近平已下令,人民解放軍在2027年建立侵犯台灣的能力,亦即僅僅4年後。他強調,嚇阻的本質之一,是確保敵人清楚知道(侵略的)代價勝過利益,「我們有3或4年時間讓台灣來到一個位置,這個位置會讓中國決策者心裡明白,犯台的代價勝過利益。」他提到,台灣需要防空、反艦巡弋飛彈及水雷。

密利進一步表示,台灣2300萬人民-包括17萬名常備部隊和100至200萬名後備軍人-的抵抗意志,加上共軍欠缺實戰經驗,都會讓中國征服台灣不太可能成真,「台灣在防守上有優勢,這是一座不容易攻克的島嶼。中國軍隊要進行兩棲登陸及空降行動,將會非常困難。但習近平揚言挑戰,我們會觀察他們將怎麼做。」

另外,密利指外界對於中俄結盟的擔憂,也是憂之過早,美國希望採取不會促使中俄真正形成軍事同盟的地緣戰略,現在的確有跡象顯示雙方正在討論,但距離兩國真正建立軍事同盟關係,還是有很大差別。密利表示,美國有義務確保自身具備強大到不可思議的軍事實力,而且也得讓中國相信,美國會在必要時動用這種能力。

因此,與其激烈討論中國威脅,密利認為應該採行老羅斯福總統(Teddy Roosevelt)的作法,亦即「溫言在口,大棒在手,故而致遠」(speak softly and carry a big stick, you will go far)。

