增13藍委罷免案一階過關 綠委吳沛憶、吳思瑤、陳瑩未達標

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

2025/03/03 17:59

〔記者林哲遠／台北報導〕全台掀起大罷免浪潮，民團首波送件的19位國民黨立委、停職中的新竹市長高虹安罷免案全數進入第二階段連署；陸續送件的9件民進黨立委罷免案則因未達提議門檻仍待補件。中選會今日公布第二波查對結果，有13件國民黨立委罷免案可進入二階連署，並有3件民進黨立委罷免案未達提議門檻。

中選會指出，就法律規定暨法定程序而言，依法於期限內經地方查對後由中選會委員會議審議，合於門檻規定者，則於審議通過後函請提議領銜人於文到次日起10日內至中選會領取連署人名冊格式；如不符門檻規定，則會依法請其補提，至補提則以1次為限，此均為法律所定。

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至查對機關則為地方選委會暨各市縣政府戶政事務所，中選會說明，他們會就地方查對之回報結果予以審定，仍再予敘明。

有關第一階段相關進度，中選會表示，2月25日以前地方已完成一階查對結果回報中選會的部分案件，經審議後已有19件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署；另有9件立委罷免案並未達提議門檻。

中選會補充，自2月26日之後，今日以前地方也已完成一階查對結果回報中選會的部分案件，預定將再發函給各該罷免案領銜人的件數有13件立委罷免案可進入二階連署，並有3件立委罷免案未達提議門檻。末往例此類選務，中選會暨地方選委會均依法定程序辦理，且並不會為此就相關細節或特定具體個案進行評論或評價。

據悉，通過第一階段被提議罷免者包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁等19位，以及停職的新竹市長高虹安；議員部分則為民進黨籍南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴2案。

第二波通過審核則有國民黨立委林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯共13案。

至於首波未達門檻罷免案，包含民進黨立委蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、李坤城、林俊憲、王定宇9案；新一波未達標3案也同為民進黨綠委吳沛憶、吳思瑤與陳瑩。

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