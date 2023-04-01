美國之音：推特取消限制措施 推播中國官媒大外宣推文

美國之音報導，推特取消針對中國官媒帳號影響力的限制措施，開始向用戶推廣中國大外宣帳號和推文，圖為馬斯克照片和推特標誌。（路透檔案照）

2023/04/01 16:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據《美國之音》1日報導，美國富豪馬斯克（Elon Musk）的社群媒體公司「推特（Twitter）」，近來取消了一系列針對中國官媒帳號影響力的限制措施，開始向用戶推廣這些中國大外宣帳號和推文，且當記者分別搜尋「蔡英文」和「美國中國」，搜尋結果的「熱門（Top）」推文，竟出現來自中國官媒批評蔡英文訪美的推文。

馬斯克去年買下推特後，外界就擔憂他在中國的商業利益下，推特上對中國官方影響力的限制，會不會因此放寬。推特解禁這些限制措施的消息曝光時間，正值馬斯克有意訪問中國。《路透》3月31日引述消息人士說法，馬斯克有可能最早在4月訪問中國，並將與中國新總理李強會面。

請繼續往下閱讀...

《美國之音》指出，一些推特用戶最近在推特「為你推薦（For you）」標籤頁上，發現標記為「中國官方附屬媒體」帳號所發的推文。「為你推薦」是推特根據其演算法，推薦用戶可能感興趣的內容，大部分來自於用戶已關注的帳號。但是向《美國之音》反映此事的一些用戶說，他們看到許多推文，是來自他們並未追蹤的中國官媒帳號。

丹麥智庫「思考中國（ThinkChina）」總經理魏凱（Casper Wichmann）說，他大約1、2週前，開始發現推特向他推薦中國官媒推文。曾在中國官媒新華社工作、目前是中國官媒批評者的海恩斯（Sean Haines）也說，從3月23日開始注意到推特推薦中國官媒推文，但是許多這類推文，來自於已經封鎖他的官媒帳號。

通常推特的用戶，是看不到來自將其封鎖的帳號推文。美國之音指出，這些例子顯示「推特似乎正在違背自己制定的官媒政策。」推特現行政策明定，「推特不會向用戶推薦，或放大貼有國家附屬媒體標籤的帳號，以及這些帳號的推文。」

美國之音測試還發現，推特也不在搜尋結果中，限制中國官媒帳號的出現。記者以關鍵字「人民」二字搜尋，推特會自動推薦「人民日報」的帳號，記者註冊了一個不追蹤任何中國官媒的新帳號，再測試一次驗證，結果還是一樣。

報導說，當記者分別搜尋「蔡英文」和「美國中國」，搜尋結果的「熱門（Top）」推文，出現來自中國官媒批評蔡英文訪美的推文，和連結到反美宣傳文章的推文。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法