馬斯克收購推特 外界憂中共恐拿特斯拉施壓干預言論

馬斯克收購推特，引發外界憂心中國恐藉特斯拉干預推特言論。（法新社）

2022/05/01 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）上月26日以440億美元（約新台幣1.29兆元）收購推特一事，引發各界討論。其中就有人擔心，馬斯克雖然扛著言論自由大旗入主推特，但中國政府可能會拿特斯拉當籌碼，企圖干涉推特言論，而馬斯克作為生意人，恐怕也不能排除會拿推特向北京輸誠。

美國《紐約時報》 上週五（4/29）刊登一篇題為「馬斯克與中國的關係可能​​會令推特頭痛」的文章，文中提到馬斯克在中國投入巨資，旗下特斯拉汽車全球銷售有四分之一在中國，約半數在該國生產，且過去特斯拉在中國引發諸多爭議，一度爆發抵制潮，馬斯克為此也時常拍中國馬屁，去年中共黨慶時，馬斯克還發推文讚嘆中國共產黨。

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綜上所述，馬斯克買下推特後，尤其是愛用推特發表評論的中國異議人士忍不住擔心，中共可能會拿特斯拉當籌碼來施壓馬斯克，意圖干預推特言論。《紐約時報》表示，過去早有過不少先例，只要在中國的外國公司持與中共相反立場時，都會被北京政府針對，「即使是世界上最有價值的蘋果公司，也已經屈服於中國的要求，做出包括審查其App Store等措施」。

因此，如果推特惹惱中共，馬斯克在中國的大量投資可能就會面臨風險；且中共雖然在國內禁止該平台，但卻積極利用它來大外宣，針對馬斯克恐拿推特向中共輸誠的擔憂甚囂塵上，被外界視為與馬斯克互為勁敵的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），也發聲質疑中國未來對推特的潛在影響力會越來越大。

對此，中國外交部發言人汪文斌日前被媒體問及此事時，並沒有正面回應此問題，僅向記者表示「我注意到你很會猜測，但沒有任何事實依據」；馬斯克也還未回應質疑。

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