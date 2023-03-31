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    中國《人民日報》傳緊急銷毀！疑是因漏了習近平「這三字」

    中國30號傳出當天報紙緊急全數停投並銷毀的消息，疑似因報紙中的一段內文少「習近平」三個字。（取自推特、美聯社；本報合成）

    中國30號傳出當天報紙緊急全數停投並銷毀的消息，疑似因報紙中的一段內文少「習近平」三個字。（取自推特、美聯社；本報合成）

    2023/03/31 19:25

    〔即時新聞／綜合報導〕中國三大央媒之一的《人民日報》30號傳出當天報紙緊急全數停止投遞並銷毀的消息，疑似是因該版印刷報紙中，少打了最高領導人習近平的名字，該消息目前尚未得到任何中媒證實。

    推特用戶「李老師不是你老師」3月30日發文指出，有多位網友投稿表示，收到人民日報3月30日報紙的緊急停止投遞的通知，從分享出的對話截圖能發現，停止投遞的報紙被要求就地封存並銷毀，當天報紙也將重印重發，另外一份對話則疑似是投遞部門在內部群組的通知訊息。

    「李老師不是你老師」今（31）日更新消息，稱目前查出可能是因當天報紙第五版「團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路」中少打了字，並附上疑似被銷毀停止投遞的原稿，劃線處「以同志為核心的黨中央審時度勢」中遺漏了習近平的名字。

    消息曝光後，許多網友紛紛留言表示「本來打了，但因為是敏感詞，所以被軟體自動刪了」、「負責人會被消失嗎？」、「真有人會認真看嗎」、「太可笑了」、「待遇要超越古代皇帝了」、「浪費紙」。

    中國30號傳出當天報紙緊急全數停投並銷毀的消息，疑似因報紙中的一段內文少「習近平」三個字。（左為路透資料照；右翻攝自推特）

    中國30號傳出當天報紙緊急全數停投並銷毀的消息，疑似因報紙中的一段內文少「習近平」三個字。（左為路透資料照；右翻攝自推特）

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