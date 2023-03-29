日本國會首度用「ChatGPT」質詢 岸田答詢心得引笑聲

日本眾議院議員使用「ChatGPT」生成的問題向首相岸田文雄質詢，而岸田在答詢完後也回應感想。（法新社資料照）

2023/03/29 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕聊天機器人ChatGPT風潮席捲全球，日本眾議院今（29日）進行國會審議，在野黨議員中谷一馬在會中用「ChatGPT」生成的問題向首相岸田文雄質詢。當岸田答詢後被問及感想時，他表示，自己的答詢更能反映真實狀況。

根據《每日新聞》報導，日本眾議院最大在野黨立憲民主黨籍議員中谷一馬以「ChatGPT」生成的問題，向岸田文雄提問關於日本將新成立專家組織因應下一波傳染病危機等特別措施法修正案。中谷一馬說，當時ChatGPT生成向岸田質詢的問題為，「有關修正案，是否充分反映相關人士的意見，請說明相關人士對修正案的意見。」

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對此，岸田文雄則回應，已與全國知事會、全國市長會等的地方團體、日本醫師會等的醫療相關團體進行意見交換，這次在修法時反映了醫療第一線的心聲。岸田還說，平時就與全國知事會定期進行意見交換，例如，對於政府對策本部長發揮指揮權的情況及要件，收到來自全國知事會提出的意見與要求。

最後，當岸田文雄又被問及心得時，他說「我有舉出具體的相關人士名稱，更能反映真實狀況」。此話一出，引起現場一片笑聲。中谷一馬也表示，這應該是日本憲政第一次使用人工智能向首相提問。

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