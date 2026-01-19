獨家》開鍘武統中配再+1！「關關」被廢止居留許可

中配網紅「關關」被廢止居留許可後，拍片嗆聲說，「台灣解放之時，我會再與我的女兒相見」。（圖取自抖音）

中配網紅「關關」昔日曾拍片叫囂「遲早紅旗插滿台灣」，去年更到馬場町祭拜共諜吳石進行紅色宣傳。據透露，移民署已廢止「關關」的居留許可，她成為繼「亞亞」、「小薇」、「恩綺」、「錢麗」之後，被取消居留權的中配。

中配「關關」曾於抖音發表「遲早紅旗插滿台灣」言論，稱「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」、「台灣是中國不可分割一部分」，去年遭到多名台灣民眾檢舉。

據了解，原本姓關的「關關」，自中國廣東嫁來台灣，已經與台灣丈夫離婚。去年她為躲避政府查處，悄悄將抖音上爭議影片刪除，後來改名「小辣椒」避風頭，但被眼尖民眾發現是同一人。

關關以「小辣椒」之名，持續在抖音發表貶台言論，去年11月她到馬場町紀念公園拍片，追悼吳石、朱楓等叛國共諜。日前被移民署廢止居留後，她又到馬場町拍片怒嗆內政部長劉世芳、高檢署檢察官陳舒怡是「台獨頑固份子」，並揚言「台灣解放之時，我會再與我的女兒相見」。

她在影片中稱，「我2023年說過的話，都被他們翻出來清算了，這是對祖國的祝福。我只不過是2023至2024年，每一年中國國慶，都會發表想要統一的心願」、「前陣子我帶領台灣博主在馬場町祭拜，你們也舉報我，叫我去問話，我恨台灣的台獨教育，恨前夫家人對我女兒的仇恨教育和意識形態」。

對此，知情官員表示，支持武力侵略台灣或要消滅中華民國，或有矮化我國家主權的言論，這些都不允許，跟當初來台目的是背道而馳，「讓你能夠來台居住，怎麼反過來要傷害這邊的人」，甚至還在網路傳散，國人都沒辦法接受。

官員指出，該名中配的發言逾越言論自由尺度，主張要消滅中華民國，既然不認同這塊土地，不願意與台灣人民安居樂業，就取消居留許可，「讓你回去中國大陸」。

他強調，只要認定有危害國家安全，或有危害社會安定之虞，無論是否已取得定居、居留資格，政府都會依法註銷身分或取消居留權，奉勸中配朋友在台灣生活，不要有違法之舉。

