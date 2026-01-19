為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    武統中配「關關」被廢止居留許可 上週五已自行離境

    2026/01/19 10:03 記者王冠仁／台北報導
    中配網紅「關關」被廢止居留許可後，拍片嗆聲說，「台灣解放之時，我會再與我的女兒相見」。（圖取自抖音）

    中配網紅「關關」被廢止居留許可後，拍片嗆聲說，「台灣解放之時，我會再與我的女兒相見」。（圖取自抖音）

    中配網紅「關關」昔日曾拍片叫囂「遲早紅旗插滿台灣」，去年更到馬場町祭拜共諜吳石進行紅色宣傳，今天傳出她的長期居留許可已經被移民署廢止。對此，移民署今天證實，她因公然散布爭議言論，移民署收到檢舉後，依兩岸條例等相關規定，與相關機關會商後，正式廢止她的長期居留許可；據了解，她已經於上週五自行離境。

    中配「關關」曾於抖音發表「遲早紅旗插滿台灣」言論，稱「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」、「台灣是中國不可分割一部分」，去年遭到多名台灣民眾檢舉。

    據悉，移民署先前接到檢舉，檢舉人聲稱「關關」有相關武統言論；移民署接獲檢舉案、釐清相關事證後，依程序於上月發通知書給她，要求她到案說明、陳述意見。

    移民署說，「關關」接獲通知後有到案說明，但經移民署會商相關機關後，認定她的言行有危害國家安全及社會安定之虞，於是根據「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止她在台依親居留許可，她最終在本月中旬自行離境。

    獨家》開鍘武統中配再+1！「關關」被廢止居留許可

