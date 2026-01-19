台灣成全球首獲美方晶片最惠國待遇！南韓怕爆 青瓦台急發聲明

針對台灣獲得美方最惠國待遇，青瓦台18日緊急發布聲明。圖為南韓總統李在明。（歐新社）

美台關稅談判近日拍板，台灣對等關稅調降為15％且不疊加，在「232條款」的關稅中，台灣還成功爭取到半導體及衍生品關稅最優惠待遇，成為全球第一個獲得美方承諾最優惠待遇。該消息曝光後，作為晶片領域競爭對手的南韓相當緊張，傳出該國政府準備召開內部會議，評估影響及內部措施。18日，南韓青瓦台也發出聲明，表示已啟動緊急協商機制，強調晶片關稅不會低於他國待遇，試圖穩定國內不安情緒。

根據台美貿易協議，明定未來對台灣半導體適用的「232條款」關稅，將對投資美國的台灣製造商給予獎勵。凡正在美國新建產能的台灣企業，在核准建設期間內，可規劃產能最多2.5倍的產品輸美而免繳「232條款」關稅，超過配額部分則適用較低的優惠稅率；而已完成在美建廠計畫的業者，仍可享有規劃產能最多1.5倍的免稅進口額度。

而去年美韓達成關稅協議時，有爭取到一項條款，美方聲明「我們不會對韓國給予比對美半導體貿易量更大的國家（台灣）更不利的待遇」，當時韓國政府稱，這相當於「對半導體關稅實行有效的最惠國待遇」。不過業界人士直言，美韓協議僅具有聲明性質，目前尚不清楚是否會沿用與台灣相同的投資和生產連動模式，讓三星和SK海力士高度緊張。

綜合韓媒報導，週日青瓦台發表聲明，強調將與美方重啟磋商，並稱華府先前已經承諾，南韓的晶片出口享有「不低於主要競爭國家（即台灣）的待遇」，韓國將確保三星、SK海力士等晶片大廠在美國市場不會比台積電處於更劣勢的位置。南韓政府官員透露，目前前正密切分析台美協議的條款細節，將其視為談判標竿。

韓媒坦言，台灣這次獲得的最惠國待遇讓南韓企業倍感壓力，雖然三星和SK海力士已在美國展開投資，但能否爭取到與台灣同等的待遇尚不明朗。業內人士擔憂，如果無法取得一樣甚至更好的待遇，韓企將在美國市場失去成本競爭力，甚至被迫在目前脆弱的出口環境下，進一步將產能重心移往美國，導致南韓本土產業面臨空洞化危機。

