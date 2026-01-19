為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    歐洲譴責川普關稅威脅「勒索」　馬克宏擬推反脅迫工具

    2026/01/19 02:00

    歐洲聯盟多個主要國家今天譴責美國總統川普在格陵蘭議題上威脅對歐洲盟友加徵關稅之舉是「勒索」，法國更提議採取一系列過去未曾動用過的經濟反制手段。

    路透社報導，川普昨天矢言將對歐盟成員丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭和芬蘭，以及英國和挪威加徵關稅，直到美國被允許收購格陵蘭（Greenland）為止。

    隨著與美國針對丹麥這座廣大北極島嶼前途的爭議升溫，目前被美國課徵10%與15%關稅的這8國均已派出少量軍事人員到格陵蘭。

    這8國今天發布聯合聲明指出：「關稅威脅破壞跨大西洋關係，有導致危險惡性循環的風險。」

    聲明指出，丹麥所進行的軍事演習旨在強化北極安全，對任何國家均不構成威脅。各國並表示，準備好在主權與領土完的原則下展開對話。

    丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）透過書面聲明表示，對於歐洲各國展現一致立場感到欣慰，強調「歐洲不會被勒索」。德國財政部長與瑞典總理也贊同這項看法。

    荷蘭外交部長范維爾（David van Weel）在荷蘭電視台談到川普威脅時直言：「他這樣做根本是在勒索。」

    歐盟領袖加強協調之際，歐盟輪值主席國賽普勒斯今天召集各國大使在布魯塞爾召開緊急會議，外交官表示會議定下午5時（格林威治標準時間下午4時）舉行。

    消息人士透露，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正力推於一旦川普兌現關稅威脅時啟動「反脅迫工具」，包括限制公共標案、限制投資或銀行業務等領域的准入，或就美國對歐盟有順差的服務業施加貿易限制，包括數位服務。

    德國社會民主黨（Social Democratic Party）籍歐洲議會（European Parliament）貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）、中間派「復興歐洲」（Renew Europe）黨團主席海耶（Valerie Hayer）、德國工程師協會均呼應馬克宏主張。

    愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）則表示，雖然歐盟必定有所反擊，不過現在啟動反脅迫工具「有點為時過早」。

    與美國總統關係較密切的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天形容加徵關稅威脅是「一個錯誤」，並透露幾小時前已致電川普表達自己的看法。

    梅洛尼在韓國受訪時表示，「他看起來有興趣傾聽」，同時強調自己計劃今天稍晚與其他歐洲領袖通話。

    義大利並未派遣部隊前往格陵蘭。

    被問到英國將如何應對新一波關稅時，英國文化大臣南迪（Lisa Nandy）指出，盟友必須與美國合作解決爭端。

    她今天告訴天空新聞網（Sky News）：「我們對格陵蘭的立場無商量餘地…與其陷入口水戰，我們更應攜手合作，這符合集體利益。」

    然而，這些關稅威脅確實對美國去年5月與英國、去年7月與歐盟分別達成的貿易協議帶來疑慮。歐洲議會目前可能將暫停審查歐盟與美國之間的貿易協議。

    歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（European People's Party）主席韋柏（Manfred Weber）昨天深夜表明，定於26日至27日就是否取消歐盟對美國一系列關稅進行的表決，目前不可能支持其通過。（編譯：何宏儒）1150119

