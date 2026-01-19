北部今晚溫度急降！ 強烈大陸冷氣團南下 山區防局部大雨

今日白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫21至22度，中南部、花東約25至27度，晚起強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降。（資料照）

中央氣象署指出，今日（19日）東北季風增強，白天迎風面有雨，晚間強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。

今日白天迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴。晚間起降雨範圍逐漸擴大，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續的降雨，並有可能出現局部大雨，新竹以北地區也都有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島則是零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，各地早晚較涼，低溫約15到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫21至22度，中南部、花東約25至27度，晚起強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降，民眾早出晚歸請適時添加衣物以免受涼。

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週二（20日）強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，中部以北及宜蘭低溫下探11度。基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區可能發生局部大雨，週三（21日）至週五（23日）受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；週六（24日）至下週日（25日）冷氣團減弱，但各地早晚天氣仍偏冷，白天氣溫稍回升。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 21 15 ~ 23 17 ~ 26 15 ~ 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

