為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北部今晚溫度急降！ 強烈大陸冷氣團南下 山區防局部大雨

    2026/01/19 06:44 即時新聞／綜合報導
    今日白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫21至22度，中南部、花東約25至27度，晚起強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降。（資料照）

    今日白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫21至22度，中南部、花東約25至27度，晚起強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（19日）東北季風增強，白天迎風面有雨，晚間強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。

    今日白天迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴。晚間起降雨範圍逐漸擴大，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續的降雨，並有可能出現局部大雨，新竹以北地區也都有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島則是零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

    氣溫方面，各地早晚較涼，低溫約15到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫21至22度，中南部、花東約25至27度，晚起強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降，民眾早出晚歸請適時添加衣物以免受涼。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週二（20日）強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，中部以北及宜蘭低溫下探11度。基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區可能發生局部大雨，週三（21日）至週五（23日）受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；週六（24日）至下週日（25日）冷氣團減弱，但各地早晚天氣仍偏冷，白天氣溫稍回升。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    17 ~ 21 15 ~ 23 17 ~ 26 15 ~ 24

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播