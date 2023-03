以言入罪！港男轉載童書網站連結倡抗爭 遭判刑5個月

又有港人被以言入罪,青年王浩鏘轉載「煽動刊物」網址和藉中國「白紙運動」,呼籲港人抗爭,遭判刑5個月。(圖擷取自推特)

2023/03/28 21:21

〔編譯陳成良/綜合報導〕中國政府持續限縮香港的新聞言論自由,對待異議人士一再「以言入罪」,如今又有港人因轉載「煽動刊物」網址,並藉中國「白紙運動」呼籲港人抗爭,被判刑5個月。

綜合港媒報導,現年24歲被告、中大前學生會成員王浩鏘,被控自去年8月至今年1月5日期間。在社交平台轉載《羊村繪本》系列下載網址,並發文評論中國各地發生的「白紙運動」,呼籲港人上街抗爭,更配上「Catch me if you can」(有本事就來抓我)留言字句,被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」,遭收押81天後,27日在西九龍裁判法院認罪。

王浩鏘一案是《羊村繪本》去年經法庭審訊,並被認定為煽動刊物後,首次有人因轉載相關刊物的下載連結,而被拘控的案件。去年9月間,香港言語治療師總工會出版之《羊村十二勇士》、《羊村守衛者者》以及《羊村清道夫》被指以兒童繪本包裝政治宣傳,該總工會5名成員「發布煽動刊物罪」成立,全遭判刑19個月。

在王浩鏘遭判刑前,香港國安處本月14日逮捕了兩名分別38歲及50歲男子,涉嫌持有煽動刊物。據悉,涉及刊物正是《羊村繪本》。

王浩鏘是中大學生會敬文書院2018年民選代表,後以一級榮譽完成學士課程,就讀中大時曾獲「院長榮譽錄」嘉許;其後前往海外修讀碩士,畢業後回港。辯方求情時指,被告已因案件失去工作,而且心理受影響而需求醫,被告只是在網路上發泄想法的普通人,涉案貼文僅是口號式言論,對社會影響力不大,也沒有引發暴力事件,加上已被收押逾80天,希望法官判處即時獲釋刑期。

裁判法院主任法官的羅德泉判刑時指,被告透過「白紙示威」借題發揮,猶如埋下「定時炸彈」,考慮到口號與暴力總是離不開的,而被告更是連續4個月在網路發文,顯見其行為並非衝動,而是有延續性,容易引起「一唱一和」般迴響,故雖同意被告不算精心計劃,也沒有渲染暴力,犯案情節不屬最嚴重,決定以7.5個月為量刑起點,扣減認罪刑期後,判刑5個月。以此計算,被告可能尚須監禁1個月才能出獄。

