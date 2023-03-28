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    以言入罪！港男轉載童書網站連結倡抗爭 遭判刑5個月

    又有港人被以言入罪，青年王浩鏘轉載「煽動刊物」網址和藉中國「白紙運動」，呼籲港人抗爭，遭判刑5個月。（圖擷取自推特）

    又有港人被以言入罪，青年王浩鏘轉載「煽動刊物」網址和藉中國「白紙運動」，呼籲港人抗爭，遭判刑5個月。（圖擷取自推特）

    2023/03/28 21:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國政府持續限縮香港的新聞言論自由，對待異議人士一再「以言入罪」，如今又有港人因轉載「煽動刊物」網址，並藉中國「白紙運動」呼籲港人抗爭，被判刑5個月。

    綜合港媒報導，現年24歲被告、中大前學生會成員王浩鏘，被控自去年8月至今年1月5日期間。在社交平台轉載《羊村繪本》系列下載網址，並發文評論中國各地發生的「白紙運動」，呼籲港人上街抗爭，更配上「Catch me if you can」（有本事就來抓我）留言字句，被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」，遭收押81天後，27日在西九龍裁判法院認罪。

    王浩鏘一案是《羊村繪本》去年經法庭審訊，並被認定為煽動刊物後，首次有人因轉載相關刊物的下載連結，而被拘控的案件。去年9月間，香港言語治療師總工會出版之《羊村十二勇士》、《羊村守衛者者》以及《羊村清道夫》被指以兒童繪本包裝政治宣傳，該總工會5名成員「發布煽動刊物罪」成立，全遭判刑19個月。

    在王浩鏘遭判刑前，香港國安處本月14日逮捕了兩名分別38歲及50歲男子，涉嫌持有煽動刊物。據悉，涉及刊物正是《羊村繪本》。

    王浩鏘是中大學生會敬文書院2018年民選代表，後以一級榮譽完成學士課程，就讀中大時曾獲「院長榮譽錄」嘉許；其後前往海外修讀碩士，畢業後回港。辯方求情時指，被告已因案件失去工作，而且心理受影響而需求醫，被告只是在網路上發泄想法的普通人，涉案貼文僅是口號式言論，對社會影響力不大，也沒有引發暴力事件，加上已被收押逾80天，希望法官判處即時獲釋刑期。

    裁判法院主任法官的羅德泉判刑時指，被告透過「白紙示威」借題發揮，猶如埋下「定時炸彈」，考慮到口號與暴力總是離不開的，而被告更是連續4個月在網路發文，顯見其行為並非衝動，而是有延續性，容易引起「一唱一和」般迴響，故雖同意被告不算精心計劃，也沒有渲染暴力，犯案情節不屬最嚴重，決定以7.5個月為量刑起點，扣減認罪刑期後，判刑5個月。以此計算，被告可能尚須監禁1個月才能出獄。

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