以色列國防部長遭開除 人民衝官邸討說法

以色列人民上街抗議政府的所作所為。（路透）

2023/03/27 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）日前呼籲政府暫時停止推動爭議的司法改革，卻遭到總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）開除。人民對此感到非常不滿，上萬名以色列人聚集在總理位於耶路撒冷的官邸外，一度衝破安全封鎖線。

綜合外媒報導，以色列年初宣布正著手司法改革計劃，該計劃將限制最高法院及政府法律顧問的權力，並賦予國會及多數黨政府對司法系統有更大的控制權。自1月7日以來，人民及反對派已發起多次的示威遊行，而3月25日前國防部長葛朗特公開敦促政府暫停司法改革。

請繼續往下閱讀...

葛朗特表示，越來越多預備軍人加入全國性抗爭，這對於正規部隊造成莫大影響，並且實質的傷害到國家安全。然而，政府團隊只簡短回應道，總理納坦雅胡決定解除國防部長葛朗特職務，並沒有明確指出職位將由誰接替，也沒有透露更多消息。

前國防部長遭解職的消息傳開後，成千上萬名以色列人在特拉維夫（Tel Aviv）、耶路薩冷（Jerusalem）等地，與警方爆發激烈衝突，許多人揮舞著以色列國旗，甚至一度衝破總理位於耶路薩冷官邸的安全封鎖線，而警方則使用強力水柱驅趕民眾，最終在深夜結束這場抗議行動。另外，美國也對此事件表達關切，呼籲納坦雅胡妥協，強調要維護民主的價值觀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法