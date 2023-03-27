下一個「絞肉機戰場」？ 頓內茨克北方小城遭俄軍猛攻

阿夫迪夫卡近期遭到俄軍猛烈攻襲，俄軍更多次空襲該城。圖為阿夫迪夫卡城內烏軍。（美聯社）

2023/03/27 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕位於烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）的阿夫迪夫卡 （Avdiivka），近期成為俄軍的進攻目標之一，烏克蘭軍方先前曾坦言，擔心阿夫迪夫卡會成為「下一個巴赫姆特」，阿夫迪夫卡當地官員26日表示，俄軍目前正加強砲擊，試圖把阿夫迪夫卡變成「世界末日後場景」。

綜合外媒報導，阿夫迪夫卡距離巴赫姆特西南方約90公里，位於頓內茨克市北方25公里處，目前仍有2000名平民留在當地。當地官員提到：「這麼說會讓我很難過，但阿夫迪夫卡的市容越來越像『末日後場景』，目前該市公職人員已開始疏散，為防止當地的俄羅斯協力者告密，移動時必須把手機關機。」

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烏軍士兵莫羅佐夫（Maksym Morozov）接受烏克蘭國家電視台訪問時提到，俄軍近期加強空襲阿夫迪夫卡，同時也切斷該城的部分補給線，當地作戰形勢非常艱困。莫羅佐夫指出，俄軍在當地使用和巴赫姆特類似的「絞肉機戰術」，在阿夫迪夫卡，俄軍通常伴隨戰車等重型裝備，且阿夫迪夫卡靠近頓內茨克市，在戰爭初期就受到不小威脅。

莫羅佐夫坦言，俄軍不缺彈藥也不缺兵力，有時候單日空襲次數多達12次，不過對烏軍來說，彈藥永遠不夠用。

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