巴赫姆特戰役大量消耗俄軍戰力 烏軍預告即將反攻

烏克蘭部隊21日向巴赫姆特附近的俄軍陣地發射大砲。（法新社）

2023/03/23 23:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭軍隊在烏東巴赫姆特頑抗，使俄羅斯遲遲無法拿下該座城市，烏軍將領23日表示，巴赫姆特之戰消耗俄軍部隊，將讓烏國「即將」展開反攻。

烏國地面部隊指揮官一級上將瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在社群媒體發文，指俄羅斯雖然損失人力、裝備，但是還沒放棄不惜一切代價奪取巴赫姆特的希望，「（俄國）正（在巴赫姆特）損失大量部隊，耗盡力氣」，「很快，我們將利用這個機會，一如過去在基輔、哈爾科夫、巴拉克列亞（Balakliya）和庫皮揚斯克（Kupiansk）」，意指去年烏軍的成功反擊經驗。

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基輔政府認為，巴赫姆特是擋下俄軍在整個東部前線攻勢的關鍵，俄軍也志在必得，雙方都投入大量資源在這場戰役。常親赴巴赫姆特和週邊前線視察前線官兵的瑟爾斯基，讚揚烏軍部隊的頑強堅守，「展現超人韌性、勇氣和無畏」。

烏國武裝部隊總參謀部在22日的最新戰況報告中說，在巴赫姆特的俄軍「攻擊能量正在減弱」，但是仍持續有激烈的戰鬥。

烏國總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）日前曾指出，由於俄軍投入精英中的精英在巴赫姆特戰役，烏國決定在此繼續奮戰，在莫斯科春季攻勢前消耗俄軍精英戰力。

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