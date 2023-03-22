為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    法政府挺過不信任投票 馬克宏籲反年改示威者冷靜

    法國政府驚險挺過國會針對提高人民退休年齡的不信任投票後，總統馬克宏顯露不受批評的態度，但因憤怒的抗議者繼續走上街頭示威施壓，他呼籲民眾冷靜下來。（美聯社）

    法國政府驚險挺過國會針對提高人民退休年齡的不信任投票後，總統馬克宏顯露不受批評的態度，但因憤怒的抗議者繼續走上街頭示威施壓，他呼籲民眾冷靜下來。（美聯社）

    2023/03/22 10:50

    〔中央社〕法國政府驚險挺過國會針對提高人民退休年齡的不信任投票後，總統馬克宏顯露不受批評的態度，但因憤怒的抗議者繼續走上街頭示威施壓，他呼籲民眾冷靜下來。

    法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）無視反對者籲求，即使面對抗議潮擴大、導致數以百萬計示威者湧上街頭，他仍表示不會有政府改組、不會有新的國會選舉，也不會就其爭議性的退休金改革舉辦公投。

    根據與會人士描述，馬克宏與政治盟友會面時說：「我們正面臨一個時刻，在這個時刻我們必須冷靜、緩和下來，去實地聆聽人民的怨言。」

    然而，數千群眾聚集在巴黎市中心和其他城市再進行一夜的抗議，馬克宏對此表示「聚眾鬧事戰勝不了人民代表」。

    警方在巴黎向抗議者發射催淚瓦斯，抗議者則向警方投擲物體。警方昨晚羈押200多人後，今晚擴大逮捕抗議人士。

    上週，政府決定動用憲法第49.3條，在未經國民議會表決下，強行通過退休金改革法案，讓民眾怒火高漲。

    馬克宏的中間派政府昨天在國會兩度驚險挺過不信任投票，為法國將人民退休年齡由62歲提高至64歲的立法生效鋪平道路。

    極右派領導人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）今天警告馬克宏，他正將國家推向「社會爆炸」的邊緣。

    律師、地方行政官員和若干政界人士控訴，警察為遏制反政府抗議而任意進行逮捕。

    專精人權和自由領域的律師坎普夫（Raphael Kempf）說：「刑法被政府用以阻擋示威者行使其示威權。」

    巴黎警察局長努涅斯（Laurent Nunez）告訴法國電視台BFMTV：「並無不正當逮捕。」

    法國總統府表示，馬克宏在當地時間明天下午1時將接受電視現場專訪，預料他將捍衛改革措施，並為他第二任剩餘的4年任期凝聚聲勢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    社群曬照成兒童色情素材 法國將禁爸媽曬娃
    2023/03/21 16:07

    社群曬照成兒童色情素材 法國將禁爸媽曬娃
    美法通力合作 遭尼日伊斯蘭極端份子綁架人質獲釋
    2023/03/21 11:56

    美法通力合作 遭尼日伊斯蘭極端份子綁架人質獲釋

    三菱電機匠心獻禮 買變頻空調再送好禮
    未來無望還得延後退休 法國年輕世代站出來反年改
    2023/03/09 23:07

    未來無望還得延後退休 法國年輕世代站出來反年改
    法國「年改」後首訪民間 馬克宏喊話：應再工作久一點
    2023/02/21 18:04

    法國「年改」後首訪民間 馬克宏喊話：應再工作久一點

    低波動穩配息 富坦穩月收基金績效強
    3度全國罷工抗議下 法國「年金制度改革」進入國會審議
    2023/02/07 18:13

    3度全國罷工抗議下 法國「年金制度改革」進入國會審議
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播