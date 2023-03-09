未來無望還得延後退休 法國年輕世代站出來反年改

反退休制度改革方案的學生9日在巴黎街頭示威。（歐新社）

2023/03/09 23:07

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國總統馬克宏提出退休制度改革法案，將法定退休年齡從現行62歲，提高到64歲，引發全國工會大罷工，也有不少年輕人參與這波反年金改革示威。對於已經在為通貨膨脹、就業前景不確定和氣候變遷影響擔憂的世代來說，這項退休制度改革法案，更挑起他們對於工作價值的廣泛質疑。

法國1月起的全國反年金制度改革罷工和示威行動，有許多年輕人響應，包括青少年和20歲出頭的人，封鎖校園、罷課。15歲的法海格（Djana Farhaig）上月和其他學生一起封鎖他們就讀的巴黎一所高中大門，她說，「我不想工作一輩子到最終耗竭」，「對我們來說，展現出年輕人參與他們的未來很重要。」

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馬克宏表示，隨著人口老化，為了保持退休基金財政穩定，將法定退休年齡提高到64歲有其必要性。但是反對者認為，富人或企業應該為國家退休基金財政多付出一些。

參與過之前一場示威行動的23歲學生奎樂（Quentin Queller）說，「64歲太遙遠了，很令人沮喪」，他和其他人呼應較年長示威者的擔心，認為法國正邁向一套大家得為了工作而活的體制，而非為了生活而工作。

巴黎楠泰爾大學和其他數十所大學一樣，7日起就被反退休制度改革的示威學生封鎖，9日示威人數才開始減少。21歲人文學系學生里貝羅（Alex Ribeiro）說，他媽媽12歲起就一直工作，本應即將可以退休，若通過提高退休年齡，「她沒體力和精神多工作2年」，希望年輕人罷課行動能施壓政府重新考慮，為年輕人在勞動市場的未來、他們父母享有像樣的退休生活考慮。

參與反退休制度改革的年輕人，包括許多極左派政黨「不屈法國（France Unbowed）」和其他左翼團體的支持者。這些年輕人認為，靠國家退休金生活是基本權利，改革案是在努力爭取得來的社會福利成就上開倒車。

一些年輕人抱持更末日的看法，認為他們在地球上的時間已經倍受氣候變遷威脅。29歲在生態相關媒體產業工作的索德蒙（Anissa Saudemont）開玩笑地說，「工作到67歲當地球熱到超過（攝氏）55度時，這沒道理。」

專長健康與工作條件的經濟學家庫卓特（Thomas Coutrot）形容，有一股普遍的情緒是「工作已經變得難以承擔」，「年輕人認為，工作條件正在惡化，工作者不再了解他們為了什麼工作」。

巴黎第一大學社會學家史圖皮亞（Paolo Stuppia）說，儘管法國年輕人常出現在抗議活動上，但是加入反退休制度改革示威行動的年輕人尤其多，當中有為因應氣候變遷行動、多元性別認同、種族權益或反性別歧視運動者，他們將退休制度改革法案視為一種不公平。「對年輕人來說，他們的未來看似已經完全無望，而這個改革案是他們所質疑的那套模式的一部分。」

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