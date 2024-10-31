涉謊報進口雞蛋價格詐欺 超思負責人女兒吳諭非300萬交保

超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非（戴墨鏡者），因涉嫌高報雞蛋價格，詐欺畜產會，今天凌晨1點移送台北地檢署複訊，檢方清晨6時許諭令300萬元交保。（記者劉信德攝）

2024/10/31 06:51

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署指揮調查局台北市調查處偵辦超思與亮采進口雞蛋案，經追查發現，超思公司及其負責人秦語喬的女兒吳諭非，涉高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會約6922萬餘元；吳諭非經檢調策動，昨主動搭機回國，台北地檢署複訊後今晨6時許，依詐欺等罪嫌諭令她300萬元交保，並限制出境出海及實施科技監控。

此外，檢方估算超思及吳諭非涉詐欺畜產會犯罪所得約6922萬餘元，為保全犯罪所得追徵，日前已向法院聲請扣押超思公司、吳女等人的銀行帳戶共6922萬餘元，已達足額扣押，可確保將來法院諭知沒收犯罪所得後予以追徵。

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檢調查出，超思涉高報進口雞蛋價格詐欺畜產會，另外，亮采在初期進口雞蛋時，亦涉虛報款項等情形，今年9月發動搜索、約談，吳女因長期居住在日本，並未到案，檢調遂透過管道策動她到案。

吳諭非昨主動搭機返國，自松山機場入境，檢察官隨即指揮調查官將她帶往台北處，今天凌晨1點左右許移送北檢複訊，她戴著墨鏡口罩，面對媒體詢問不發一語；檢方漏夜偵訊至清晨6時許，依詐欺等罪嫌諭令她300萬元交保，並限制出境出海及實施科技監控。

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