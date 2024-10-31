為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

涉謊報進口雞蛋價格詐欺 超思負責人女兒吳諭非300萬交保

超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非（戴墨鏡者），因涉嫌高報雞蛋價格，詐欺畜產會，今天凌晨1點移送台北地檢署複訊，檢方清晨6時許諭令300萬元交保。（記者劉信德攝）

超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非（戴墨鏡者），因涉嫌高報雞蛋價格，詐欺畜產會，今天凌晨1點移送台北地檢署複訊，檢方清晨6時許諭令300萬元交保。（記者劉信德攝）

2024/10/31 06:51

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署指揮調查局台北市調查處偵辦超思與亮采進口雞蛋案，經追查發現，超思公司及其負責人秦語喬的女兒吳諭非，涉高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會約6922萬餘元；吳諭非經檢調策動，昨主動搭機回國，台北地檢署複訊後今晨6時許，依詐欺等罪嫌諭令她300萬元交保，並限制出境出海及實施科技監控。

此外，檢方估算超思及吳諭非涉詐欺畜產會犯罪所得約6922萬餘元，為保全犯罪所得追徵，日前已向法院聲請扣押超思公司、吳女等人的銀行帳戶共6922萬餘元，已達足額扣押，可確保將來法院諭知沒收犯罪所得後予以追徵。

檢調查出，超思涉高報進口雞蛋價格詐欺畜產會，另外，亮采在初期進口雞蛋時，亦涉虛報款項等情形，今年9月發動搜索、約談，吳女因長期居住在日本，並未到案，檢調遂透過管道策動她到案。

吳諭非昨主動搭機返國，自松山機場入境，檢察官隨即指揮調查官將她帶往台北處，今天凌晨1點左右許移送北檢複訊，她戴著墨鏡口罩，面對媒體詢問不發一語；檢方漏夜偵訊至清晨6時許，依詐欺等罪嫌諭令她300萬元交保，並限制出境出海及實施科技監控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
進口蛋涉加重詐欺 超思、亮采負責人分別200萬、100萬交保
2024/09/25 05:37

進口蛋涉加重詐欺 超思、亮采負責人分別200萬、100萬交保
「超思」遭質疑雞蛋進口資格 養雞大王涂萬財：外行人才會質疑
2023/09/01 14:21

「超思」遭質疑雞蛋進口資格 養雞大王涂萬財：外行人才會質疑
藍營批進口巴西「禽流感蛋」 陳吉仲嗆：完全不專業、以訛傳訛
2023/09/05 12:19

藍營批進口巴西「禽流感蛋」 陳吉仲嗆：完全不專業、以訛傳訛
外界質疑超思巴西蛋在台比日本貴 農業部：根本不同規格的蛋
2023/09/06 13:58

外界質疑超思巴西蛋在台比日本貴 農業部：根本不同規格的蛋
超思負責人女兒吳諭非移送北檢複訊 戴墨鏡口罩不發一語
2024/10/31 06:13

超思負責人女兒吳諭非移送北檢複訊 戴墨鏡口罩不發一語
國民黨提「超思案」3大質疑 批農業部謊越扯越多
2023/09/04 11:30

國民黨提「超思案」3大質疑 批農業部謊越扯越多
超思、亮采負責人重保 限制出境出海
2024/09/26 05:30

超思、亮采負責人重保 限制出境出海
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播