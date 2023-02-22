「海水正被染紅」 動保團體抗議法國漁業濫捕海豚

LPO今（22）日針對30多年來海豚濫捕現象，政府毫無作為予以譴責。（取自推特/@LPOFrance）

2023/02/22 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕法國鳥類保護聯盟（LPO）22日舉行抗議活動，對於30多年來法國漁業濫捕過多海豚，但政府卻保持漠視態度予以譴責，並提出解決訴求希望當局採納。

綜合媒體報導，LPO今日於巴黎榮軍院（l'hôtel des Invalides）集會，抗議法國大西洋沿岸有「成千上萬隻海豚」遭屠殺，LPO主席布格蘭-迪布爾（Allain Bougrain-Dubourg）痛訴：「海洋正被海豚的鮮血給染紅。」布格蘭-迪布爾透露，每年估計有1萬隻鯨豚類動物淪為漁業的犧牲者，光是自2022年12月至今，就已發現400具海豚屍體。

請繼續往下閱讀...

據報導，布格蘭-迪布爾代表LPO指出，他們希望終結這持續30多年「海豚」屠殺，布格蘭-迪布爾也譴責法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），「他什麼也沒做，他不聽專家的話，也沒打算立法，更沒把我們人民放在眼裡。」布格蘭-迪布爾說，若政府在這樣毫無作為，不用40年大西洋沿岸將不再有海豚出現。

此外，布格蘭-迪布爾說，在LPO及其他動保團體的要求中，包含「在指定時間，指定區域禁止捕魚」，希望政府採納他們意見，否則會因嚴重破壞海洋資源而受歐盟委員會制裁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法