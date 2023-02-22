為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「海水正被染紅」 動保團體抗議法國漁業濫捕海豚

    LPO今（22）日針對30多年來海豚濫捕現象，政府毫無作為予以譴責。（取自推特/@LPOFrance）

    LPO今（22）日針對30多年來海豚濫捕現象，政府毫無作為予以譴責。（取自推特/@LPOFrance）

    2023/02/22 18:30

    〔即時新聞／綜合報導〕法國鳥類保護聯盟（LPO）22日舉行抗議活動，對於30多年來法國漁業濫捕過多海豚，但政府卻保持漠視態度予以譴責，並提出解決訴求希望當局採納。

    綜合媒體報導，LPO今日於巴黎榮軍院（l'hôtel des Invalides）集會，抗議法國大西洋沿岸有「成千上萬隻海豚」遭屠殺，LPO主席布格蘭-迪布爾（Allain Bougrain-Dubourg）痛訴：「海洋正被海豚的鮮血給染紅。」布格蘭-迪布爾透露，每年估計有1萬隻鯨豚類動物淪為漁業的犧牲者，光是自2022年12月至今，就已發現400具海豚屍體。

    據報導，布格蘭-迪布爾代表LPO指出，他們希望終結這持續30多年「海豚」屠殺，布格蘭-迪布爾也譴責法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），「他什麼也沒做，他不聽專家的話，也沒打算立法，更沒把我們人民放在眼裡。」布格蘭-迪布爾說，若政府在這樣毫無作為，不用40年大西洋沿岸將不再有海豚出現。

    此外，布格蘭-迪布爾說，在LPO及其他動保團體的要求中，包含「在指定時間，指定區域禁止捕魚」，希望政府採納他們意見，否則會因嚴重破壞海洋資源而受歐盟委員會制裁。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歷史性「冬季乾旱」 法國已31天未降雨
    2023/02/21 20:20

    歷史性「冬季乾旱」 法國已31天未降雨
    密集恐懼症勿入！法國海域出現10萬條死魚 密密麻麻震驚當局
    2022/02/05 09:06

    密集恐懼症勿入！法國海域出現10萬條死魚 密密麻麻震驚當局

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    英籍漁船遭法國拘留 兩國漁權紛爭越演越烈
    2021/10/28 22:56

    英籍漁船遭法國拘留 兩國漁權紛爭越演越烈
    為漁權鬧僵！法威脅切斷英島嶼電力 英派巡邏艦反制
    2021/05/06 10:34

    為漁權鬧僵！法威脅切斷英島嶼電力 英派巡邏艦反制

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    法國上千隻海豚遭沖上岸 死狀悽慘 原因未解
    2019/03/29 13:21

    法國上千隻海豚遭沖上岸 死狀悽慘 原因未解
    發情海豚出沒！ 法國一沿海城市禁止民眾下水
    2018/08/28 11:34

    發情海豚出沒！ 法國一沿海城市禁止民眾下水
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播