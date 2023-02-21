歷史性「冬季乾旱」 法國已31天未降雨

法國氣象局20日表示，法國全境已31天沒有下雨，若今天再無雨，將打破「無雨期」紀錄。（法新社）

2023/02/21 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕法國氣象局（Météo-France）20日表示，法國全境已31天沒有下雨，打平2020年3至4月的紀錄，若今（21）日仍沒下雨，則該「冬季乾旱」將會是法國最長的紀錄。

綜合媒體報導，法國氣象局指出，若法國總降雨量少於1毫米時，即視為「無雨日」（jour sans pluie），自今年1月21日以來，法國全國單日累積降雨量皆未達該標準，法國氣象局也預估，到今年2月結束，該無雨日現象恐無法改善，也會是1959年來最乾的2月之1。

請繼續往下閱讀...

報導提到，上一次最久「無雨日」是發生在2020年的3月17日至4月16日共31天，當時即被稱為「法國歷史上最長無雨期」；不過，若今（21）日仍舊沒降雨，2020年紀錄就會被今年所打破。

報導稱，近年來法國氣候乾燥異常，法國氣象局透露，自2021年8月來，除2021年12月、2022年6月和9月外，其餘月份降雨皆偏少；此外，法國去年5月就曾測得20年來同期最高溫的攝氏35度，也是法國有史以來「最熱5月」。法國氣象局擔憂，種種現象與聯合國專家預測不謀而合，認為全球暖化受人類活動及化石燃料消耗所影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法