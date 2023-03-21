罵給習近平聽？俄國安秘書長怒轟美國及其走狗骯髒卑鄙 散播仇俄思想

俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（左），位高權重，盛傳是總統普廷的熱門接班人。（路透資料照）

2023/03/21 22:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕位高權重、盛傳是總統普廷熱門接班人的俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev），21日在中國領導人習近平到訪第2天時，突然將矛頭指向美國，稱美國及其走狗用骯髒卑鄙的手段，播撒對俄仇恨。

相較於俄國前總統，現為俄國聯邦安全會議副主席的梅德維傑夫等鷹派官員不時叫囂，帕特魯舍夫向來鮮少發表這種情緒性的發言。

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據俄國大外宣《衛星通訊社》（Sputnik）報導，帕特魯舍夫在烏里揚諾夫斯克的會議上稱，美國極其「僕從國」，正試圖讓全世界都反對俄羅斯，播下對它仇恨的種子，並試圖「透過任何骯臟和卑鄙的手段」抹黑俄羅斯。

帕特魯舍夫還指控，美國及其附庸國繼續用武器給烏克蘭政權打氣，實際上它們早已是衝突的參與者，它們武裝基輔政權並向其提供情報、訓練新納粹主義分子，還協助擬制軍事行動計畫。

在他看來，獨立、捍衛多極和公正世界利益的俄羅斯，讓躲在排他性理論背後的美國不爽，「美國習慣於玩弄國際法，將其價值觀和條件強加於世界。美國擁有的是附庸國，不是合作夥伴。」

帕特魯舍夫認為，「因此，美國及其走狗把俄羅斯塑造成『敵人』的形象，散播對我國和我國人民的仇恨，試圖抹黑俄羅斯世界，並強迫國際社會與我國對抗」

他還稱，為此，「（美國）正在使用任何骯髒卑鄙的信息戰方法，赤裸裸的謊言，還有未經證實和不分青紅皂白的指控。」

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