習近平專機抵莫斯科 晚間9點半與普廷「重要會談」
2023/03/20 18:53
〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今（20）日前往俄羅斯進行國是訪問，他的專機已抵達莫斯科伏努科沃國際機場。據俄國官員透露，習近平將於當地時間下午4點30分（台灣時間晚間9點30分）與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）展開「非正式會談」。
美國有線電視新聞網（CNN） 報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，在習近平訪問期間，普廷將與他將討論烏克蘭方面的議題，「無論怎麼樣，在（普廷與習近平）針對烏克蘭議題交換意見時，當然會不可避免的提及（北京的）和平計畫。」
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佩斯科夫接著指出，普廷與習近平會在莫斯科時間下午4點30分舉行「非正式但極為重要」的會談，「元首們將各自提出最為關注的議題。」
The Chinese leader was greeted by Russian Deputy Prime Minister Dmitry Chernyshenko at Vnukovo Airport, along with a military orchestra.— RT （@RT_com） March 20, 2023
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