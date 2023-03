習近平專機抵莫斯科 晚間9點半與普廷「重要會談」

2023/03/20 18:53

〔即時新聞/綜合報導〕中國國家主席習近平今(20)日前往俄羅斯進行國是訪問,他的專機已抵達莫斯科伏努科沃國際機場。據俄國官員透露,習近平將於當地時間下午4點30分(台灣時間晚間9點30分)與俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)展開「非正式會談」。

美國有線電視新聞網(CNN) 報導,克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示,在習近平訪問期間,普廷將與他將討論烏克蘭方面的議題,「無論怎麼樣,在(普廷與習近平)針對烏克蘭議題交換意見時,當然會不可避免的提及(北京的)和平計畫。」

請繼續往下閱讀...

佩斯科夫接著指出,普廷與習近平會在莫斯科時間下午4點30分舉行「非正式但極為重要」的會談,「元首們將各自提出最為關注的議題。」

The Chinese leader was greeted by Russian Deputy Prime Minister Dmitry Chernyshenko at Vnukovo Airport, along with a military orchestra.



Details: https://t.co/5fkNylbtUX pic.twitter.com/NiVRoC6ror